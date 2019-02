Margherita Sciaretta e Leonardo Sapere sul palco di Modus per un "Reading di frontiera"

Nuovo appuntamento al Modus, il teatro di piazza Orti di Spagna, con musica e teatro. Sabato 2 marzo alle ore 21.15 va in scena lo spettacolo “ Reading di frontiera”. Voce narrante: Margherita Sciaretta; violoncello: Leonardo Sapere. Per la rassegna “Io pigro, tu emigri, egli emira”.

«Le frontiere? Esistono eccome. Nei miei viaggi ne ho incontrate molte e stanno tutte nella mente degli uomini…» Thor Heyerdahl

C’è sempre qualcuno, nella nostra famiglia, che è arrivato da un altrove. Con abiti che appaiono strani ai nostri occhi. È sempre in un altro luogo che cerchiamo le nostre radici. Non è mai un viaggio semplice, una gita dove si va con camicia bianca e occhiali da sole, con il passo lieve e il cuore leggero. A quanti nipoti dei migranti di oggi, in ogni parte del mondo accadrà la stessa cosa? Quanti di loro partiranno per recuperare una traccia delle loro origini e scopriranno di non poter più avere accesso a quella terra mitica? A quanti altri figli , nipoti e uomini costretti a fuggire in un altrove, capiterà di sentirsi davvero a casa solo dentro se stessi?

Le voci di frontiera son quelle che ho sentito risuonare dentro al cuore in questo lungo periodo in cui ho cercato la "mia" voce per dire qualcosa su un tema così vasto e profondo come quello dell' immigrazione.

Leonardo Sapere è un musicista Italo-Argentino. Nato a Buenos Aires, comincia a studiare violoncello all'età di 7 anni sotto la guida del M° Nicolas Finoli. A 13 anni vince, per concorso, il posto di primo violoncello nell'Orchestra giovanile della Radio Nazionale Argentina, ruolo che ricopre per i successivi quattro anni. Nel 1989 si trasferisce in Europa e in seguito in Italia, dove, sotto la guida del M° Mario Finotti, si diploma a pieni voti nel 1996 al Conservatorio E. F. Dall'Abaco di Verona. Nel frattempo, tra il 1995 e il 2000 frequenta una masterclass di 5 anni con il M° Mario Brunello presso la fondazione Romano Romanini di Brescia. Frequenta inoltre diversi corsi di violoncello e musica da camera con Radu Adulescu, Alberto Lysy e Stanimir Todorov presso la Menuhin Academy di Blonay.

È vincitore di importanti premi nazionali e internazionali (Rovere d'oro, Moncalieri e altri); tra gli altri ha vinto il premio al concorso di Castelfranco Veneto per la migliore interpretazione della sonata per violoncello di Debussy.

Dal 1995 fa parte del Quintetto Estravagario, con cui propone musiche di Astor Piazzolla. In duo con il pianista Giannantonio Mutto si esibisce in recital dedicati alla musica afroamericana, latinoamericana e sudamericana. È stato primo violoncello della Pegasus Chamber Orchestra e dell'Orchestra Filarmonica di Udine e ha collaborato con l'Orchestra di Padova e del Veneto e con l'Orchestra Accademia I Filarmonici di Verona.

Svolge un'intensa attività cameristica nei più prestigiosi festival e centri musicali europei e americani. È fondatore dell'Ensemble Arstudium. Registra inoltre per diverse case discografiche (Dynamics, Carish, Panarecord, Naxos).

Dal 2006 è primo violoncello de I Virtuosi Italiani. Ha inoltre al suo attivo un'intensa attività cameristica in Italia e all'estero e si occupa anche del repertorio argentino con il suo trio di tango TangoX3.

Nel 2015 fonda il trio d'improvvisazione Giubileos, assieme al percussionista Sbibu e al cantante Guillermo Gonzales, con l'intento di esplorare i confini della musica classica e della world music, alla ricerca di nuovi percorsi musicali e sonori.

Margherita Sciarretta si è formata presso la scuola CIM di Verona (centro di Musica e Recitazione) con il maestro Franco Bignotto. Ha studiato privatamente con Isabella Caserta del Teatro Scientifico di Verona. Collabora attivamente con Il Circolo dei Lettori di Verona. Ha letto per Roberto Vecchioni, Pino Roveredo, Silvio Muccino, Enrico De Angelis e molti altri.. Appassionata di lettura, letteratura, lettori e lettrici-

Ha frequentato:

- workshop con Domenico Castaldo (Laboratorio Permanente di Ricerca sull'Arte dell'Attore) sia a Torino che a Granara;

- "Leggere la poesia al microfono" con Mariangela Gualtieri;

- con Silvia Calderoni (presso Interzona, Verona) nella rassegna ARE WE HUMAN;

- Seminario Living Theatre con Katie Marchand presso il Teatro Scientifico di Verona, Mamadu presso Teatro Magro Mantova.