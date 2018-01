Per la rassegna Teatro Sold-Out in scena il musical fiabesco "La bella addormentata"

Con l’arrivo del 2018 salutiamo il nuovo anno con il terzo appuntamento del Teatro Sold-Out: venerdì 5 gennaio alle ore 21 presso l’Auditorium Mirella Urbani (Via Scuole, 49) a Caselle di Sommacampagna, la Compagnia Off-Broadway, per la regia di Federica Restani, ci incanterà con il musical fiabesco "La bella addormentata", scritto e musicato da Francesco Antimiani.

Nota soprattutto nella versione di Charles Perrault e dei fratelli Grimm, nonché per i film di animazione della Disney, la storia della principessa Aurora torna sulle scene italiane nell’appassionante ed ironica versione in musical di Francesco Antimiani.

Grazie ad emozionanti cambi di scena tra il fantasy ed il gotico e agli energici 20 performers sul palco, questo musical ha la forza trascinante dei grandi spettacoli musicali anglosassoni, di cui racchiude tutto lo spirito. Sul palco, ai personaggi classici, si affiancano quelli di recente introduzione disneyana (la terrificante e bellissima Malefica ed il suo fedele Corvo) e di nuova invenzione (come l’effervescente narratrice Tersicora).

L’Assessorato alla Cultura in sinergia con Arteven, hanno voluto favorire al massimo il potenziale pubblico, praticando interessanti e molto vantaggiose promozioni, grazie a biglietti con costi molto contenuti, e all’offerta di BIGLIETTI FAMIGLIA per consentire veramente a tutte le famiglie di venire a teatro in tre persone a partire da 20 Euro. I biglietti sono prenotabili e in prevendita presso l’Ufficio Cultura Comunale (tel. 0458971357), oppure al Verona Box Office di Via Pallone 16 a Verona (tel. 0458011154), oppure ancora online su www.arteven.it , e nei punti vendita del Circuito Vivaticket.

La rassegna TEATRO SOLD OUT è organizzata dal Comune di Sommacampagna, in collaborazione con il Circuito Multidisciplinare Regionale ARTEVEN e, successivamente a questo musical, porterà alla ribalta altri 5 eventi, che spaziano dalla Commedia dell’Arte, dal Teatro-Canzone al Teatro Comico, fino a tutto il 2 marzo 2018. Per informazioni, biglietti e accrediti stampa potrete chiamare l’Ufficio Cultura Comunale al tel. 0458971357.

FRANCESCO ANTIMIANI E LA OFF-BROADWAY COMPANY

Artista poliedrico, Francesco Antimiani si è cimentato nella sua carriera come musicista, attore, cantante, autore, compositore e regista, spaziando dalla musica leggera alla prosa, dalla lirica al musical. Ha lavorato con registi del calibro di Franco Zeffirelli, Luca Ronconi, Gianfranco de Bosio, Pierluigi Pizzi, Ugo Chiti, Wayne Fowkes, Gilles Maheu e collaborato con grandi nomi del panorama teatrale. Contemporaneamente al teatro, ha intrapreso un’intensa attività concertistica come esecutore di musica di ogni genere, dalla popolare alla leggera, dalla musica da camera a quella sacra.



Dal 2002 si dedica, quindi, stabilmente all’insegnamento e alla pratica del teatro musicale, laddove i suoi successi piu’ conosciuti sono senz’altro i ruoli interpretati in “Notre Dame de Paris” e “Giulietta e Romeo” di Riccardo Cocciante. Nel 2010 ha fondato la compagnia Off-Broadway Company costituita da cantanti e attori provenienti dalla sua scuola, attraverso la quale dirige e produce alcuni dei suoi lavori.Negli ultimi anni si sta cimentando anche come autore per il teatro, con titoli come “I got musical” (sulla storia del genere), “Frankenstin!” (ispirato al celebre “Frankenstein Junior” di Mel Brooks), “Otello - Il moro di Venezia” (progetto di Fabrizio Voghera col quale ha collaborato come autore dei testi), “Personaggi in cerca di… Musical” liberamente tratto da Pirandello, “Marilyn – Segreti di una diva” musical sulla vita della celebre diva, “El secreto de mi alma”, monologo teatrale dedicato al grande Pedro Almodovar, da lui scritto, diretto e interpretato, “Cenerentola” e “La Bella Addormentata” in versione musical. È attualmente in tournèe con ben tre titoli: “Insonnie”, musical noir scritto e diretto da Federica Restani, del quale è direttore musicale e protagonista; “Il libro della Giungla”, dove interpreta Re Luigi e “La Lauda di Francesco” di Angelo Branduardi, di cui è protagonista e regista.

Nel 2016 ha debuttato al cinema in “Rollercoaster love” diretto da Emanuele Valla, nel quale, oltre che attore, è coautore di due canzoni della colonna sonora.

BIGLIETTI

INTERO 10€ I RIDOTTO 8 €

Saranno inoltre presenti promozioni dedicate alle famiglie, oltre che riduzioni under 30 e over 65.

I biglietti saranno in prevendita presso l'Ufficio Cultura di Sommacampagna (Piazza Carlo Alberto, 1 - Sommacampagna), oppure al Box Office Verona (Via Pallone, 16 - Verona) o ancora online su arteven.it e vivaticket.it.

INFO E PRENOTAZIONI

Ufficio Cultura Sommacampagna

Piazza Carlo Alberto, 1 - Sommacampagna

Telefono 045 8971357 (da lunedì a venerdì, solo il mattino)

Web www.comune.sommacampagna.vr.it - www.facebook.com/ ufficioculturasommacampagna/

Facebook culturasommacampagna

Twitter ufficio_cultura

Instagram ufficio_cultura