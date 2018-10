Rassegna di film di montagna Storie d'uomini e d'alpinismo sulle montagne del mondo al cinema teatro Stimate

Dal 2004, per il quindicesimo anno consecutivo, torna l'importante appuntamento autunnale per il mondo della montagna a Verona: la rassegna di cinema "Altremontagne". Tre serate per promuovere il cinema di montagna sul grande schermo, con sette film in programma. Il film che apre la rassegna tratta del nostro rapporto, anche intimo, con le Montagne, attraverso immagini splendide e un montaggio coinvolgente.

All’arrampicata sono riservati tre titoli, uno dei quali per i 50 anni dall’apertura della prima via sulle pareti di Finale Ligure, uno degli ambiti dove il free climbing si è affermato nel nostro Paese. E se questo film ha anche un valore testimoniale, di taglio più moderno sono le altre due proposte, una delle quale vede protagonista Adam Ondra alla prese con una delle sue imprese-limite. Segue Hansjörg Auer, specialista del freesolo, tecnica che non ammette errori, considerata l’assenza di ogni presidio di sicurezza.

Oltre all’adrenalina del verticale, Altremontagne 2018 propone temi legati all’ambiente e al rapporto spesso colpevole che l’uomo ha con la Terra che lo ospita. Il film sull’Everest mostra l’inquinamento prodotto dalle spedizioni commerciali, mentre il documentario Living with Wildlife affronta il complicato rapporto tra uomo e natura selvatica.

Il film sul cercatore di miele nepalese è meravigliosamente unico nel suo genere.