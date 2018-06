A San Martino Buon Albergo prende il via la rassegna di eventi estiva itinerante

La rassegna estiva torna nelle piazze di San Martino Buon Albergo. L’edizione 2018 della kermesse punta a riscoprire il territorio, attraverso degli eventi che si svolgeranno nei quartieri. Il cartellone, promosso dall’assessorato alla Cultura, è organizzato in collaborazione con la Pro Loco SMBA 2.0, l’associazione culturale Music@rt, i comitati civici di Ferrazze e Mambrotta, Archimede Servizi, la protezione civile, la Croce Blu e i carabinieri in congedo.

La rassegna estiva partirà sabato 7 luglio, con la “Passeggiata ai fossi”, a cura dell’associazione culturale Music@rt, a partire dalle 20 al percorso della Salute, nel tratto Sant’Antonio – Ferrazze. Al termine della passeggiata, alle 21.30, in piazzetta don Fischele, a Ferrazze, si svolgerà l’evento che avrà come protagonisti la musica celtica, la magia, un artista sputafuoco e un fachiro. Il ritorno al punto di partenza, nel quartiere di Sant’Antonio, avverrà con una navetta gratuita. Anche l’ingresso allo spettacolo sarà libero.

Venerdì 13 luglio sarà la volta della compagnia “Theama Teatro” con l’evento dal titolo “Versi di-vini”, nella cornice della Musella Winery & Country Relais, a Ferrazze (ingresso libero, prenotazione obbligatoria nella biblioteca comunale don Lorenzo Milani). Sabato 21 luglio la rassegna itinerante farà tappa negli impianti sportivi del Parco Olimpia Ugo Pozzan, nel quartiere di Borgo della Vittoria, dove si svolgerà la Festa senegalese, a cura dell’associazione Gore Onesta. “Le me toca tute” è il titolo dello spettacolo che sarà portato in scena dalla compagnia teatrale “La Nogara” nella piazzetta don Fischele. L’evento è a cura del comitato civico di Ferrazze (costo del biglietto 5 euro). Sabato 4 agosto si svolgerà negli impianti sportivi del Parco Olimpia Ugo Pozzan, in Borgo della Vittoria, l’ottava edizione di “Looking for a talent”, organizzato da Music@rt (costo del biglietto 5 euro, il ricavato sarà devoluto in beneficienza).

Tra gli eventi più attesi c’è “Aspettando la stella di San Lorenzo”, in programma sabato 11 agosto, a partire dalle 21 al parco del Pontoncello, situato tra le frazioni di Campalto e Mambrotta, dove si esibirà la compagnia Nautilus cantiere teatrale con lo spettacolo “Notte di luna”. A seguire, dalle 22.30, nella stessa suggestiva location sarà possibile osservare le stelle con il Gruppo Astrofili Val d’Illasi. L’evento è a ingresso libero, con prenotazione obbligatoria nella biblioteca comunale don Lorenzo Milani. Sia all’andata che al ritorno sarà attivo il servizio navetta dal parcheggio del cimitero di Mambrotta. Per osservare le stelle è consigliato portare un plaid. La rassegna estiva si concluderà sabato 25 agosto, nella villa Orti Manara, ora Burato, a Marcellise, dove si svolgerà l’ormai tradizionale galà della lirica “Melodie sotto le stelle”.

Tutti gli spettacoli in caso di maltempo non avranno luogo, ad eccezione di “Looking for a talent”, che in caso di pioggia si terrà al teatro Peroni, in piazza del Popolo.