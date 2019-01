Al via la rassegna "Cinema & psicoanalisi": film gratuiti e incontri con esperti presso Modus

Il cinema come occasione per esplorare la mente umana. Prenderà il via martedì il ciclo di proiezioni “Cinema & psicoanalisi”: sei film, ad ingresso gratuito, e altrettante tematiche che saranno affrontate con psicologi, psichiatri e psicoterapeuti. Si partirà il 29 gennaio con il film “La pazza gioia” di Paolo Virzì. L’invito per tutti è alle ore 20.30 negli spazi di Modus, in piazza Orti di Spagna a San Zeno. Dopo la visione della pellicola, pubblico e professionisti dialogheranno sul disturbo bipolare.

La rassegna proseguirà il 5 febbraio con “Tutta colpa di Freud” di Paolo Genovese, dopo il quale si parlerà della stanza d’analisi; il 19 febbraio con “Shutter Island” di Martin Scorsese, con un focus sulla mente, tra delirio e realtà; il 5 marzo sarà la volta di “Veloce come il vento” di Matteo Rovere, che permetterà di affrontare la tematica della tossicodipendenza e degli affetti; il 26 marzo “The Aviator”, sempre di Martin Scorsese, tratterà il disturbo ossessivo compulsivo. Ultimo appuntamento sarà martedì 23 aprile con “Room” di Lenny Abrahamson, seguito da un dialogo e confronto sulle stanze della follia. Per assicurarsi il posto è necessario prenotare il biglietto sul sito www.modusverona.it. Ulteriori informazioni all’indirizzo e-mail info@modusverona.it o al numero 3923294967.

L’iniziativa, co-organizzata da Modus e dall’associazione Convergenze, è realizzata con il contributo e il patrocinio dell’assessorato ai Servizi sociali del Comune di Verona. Il programma è stato presentato questa mattina dall’assessore ai Servizi sociali Stefano Bertacco, insieme al direttore artistico di Modus Andrea Castelletti e al presidente dell’associazione Convergenze Stefano Baratta.