A Verona il Rally Due Valli valido per il Campionato Italiano Rally

Si è svolta nella Sala Arazzi del Comune di Verona la conferenza stampa di presentazione del Rally Due Valli 2019, la manifestazione sportiva organizzata dall'Automobile Club Verona in programma il prossimo weekend dal 10 al 12 ottobre. Saranno 242 iscritti per il Rally Due Valli 2019. L'affetto per la gara e l'importanza che il Due Valli ha assunto a livello nazionale negli ultimi anni hanno portato a questo importante risultato che darà vita ad uno spettacolo imperdibile tutto da seguire.

Saranno 62 i partecipanti al 37° Rally Due Valli valido per il Campionato Italiano Rally, la gara più importante del prossimo weekend. 83 al via del 37° Rally Due Valli valido per la Coppa Rally di Zona con un elenco iscritti di assoluto valore mai come in questa edizione. Ben 45 le vetture da rally storiche del 14° Rally Due Valli Historic valido per il Campionato Italiano Rally Auto Storiche e 9 gli equipaggi in lizza per il Trofeo Rally di Zona. Infine, grande numero per la Regolarità Sport 9° Due Valli Classic, con 43 vetture ai nastri di partenza.

A capitanare i 62 concorrenti saranno Giandomenico Basso e Lorenzo Granai (SKODA Fabia R5) che arrivano da capofila della classifica tricolore e proveranno a mettere una seria ipoteca sulla loro avanzata. L'ultima apparizione di Basso al Rally Due Valli fu nel 2016 quando giunse terzo e si laureò campione italiano.

Ad inseguire un risultato di spessore anche Luca Rossetti ed Eleonora Mori (Citroen C3 R5) vincitori delle ultime due edizioni e a caccia dell'affermazione nella stagione del debutto del double chevron nella massima serie italiana. Attenzione ovviamente anche a Campedelli-Canton (Ford Fiesta R5 MKII) e Crugnola-Ometto (SKODA Faba R5), ancora matematicamente in corsa per il titolo. Interessante anche la partecipazione di Luca Bottarelli e Walter Pasini (SKODA Fabia R5), giovani di belle speranze del rallysmo tricolore alla quarta uscita con la berlinetta di Mlada Boleslav. Potrebbero fare bene anche Scattolon-Nobili (Hyundai i20 R5 New Generation), Rusce-Farnocchia (SKODA Fabia R5) e Profeta-Raccuia (SKODA Fabia R5).

La classifica del Campionato Italiano Rally prima del Due Valli recita: 1. Basso pt. 74.5 – 2. Rossetti pt. 61.5 – 3. Campedelli pt. 56.75; 4. Crugnola pt. 52.25. La gara metterà in palio 15 punti al primo, 12 al secondo, 10 al terzo, 8 al quarto, 6 al quinto e poi a seguire fino al decimo posto che varrà 1 punto.

Tra i veronesi spiccano Hoelbling-Fiorini (Hyundai i20 R5 New Generation) sulla vettura gestita dalla S.A. Motorsport della famiglia Scandola, mentre al debutto al Due Valli su una vettura di classe R5 saranno Zantedeschi-Righetti (SKODA Fabia R5). La pattuglia “gialloblu” proseguirà con molti altri equipaggi tra cui la famiglia Strabello al completo con Strabello-Bianchi (Peugeot 207 S2000) e Strabello-Scardoni (Suzuki Swift), gli agguerriti equipaggi che si contenderanno la classe S1600 tra cui Gaspari-Falezza, Vigliaturo-Zandonà, Sartori-Turco (Renault Clio S1600) e Stizzoli-Anselmi (Citroen C2 S1600). Ma non finisce qui e la gara sarà tutta da seguire.

PROGRAMMA 37° RALLY DUE VALLI CIR - Partenza venerdì alle 13 dal Parco Assistenza di Veronafiere (Parcheggio P3). Prima tappa con due ripetizioni della prova speciale di “Erbezzo” (km 22,38) e chiusura con la prova spettacolo SPS SUZUKI – Città di Verona a partire dalle 21:45. Sabato tappone con otto prove speciali, quattro da ripetere per due volte: “Roncà” (km 10,98), “Ca' del Diaolo” (km 21,33), “Santissima Trinità” (km 10,71) e “Marcemigo” (km 11,19). Arrivo in Piazza Bra a Verona a partire dalle ore 19.

14° RALLY DUE VALLI HISTORIC – CAMPIONATO ITALIANO RALLY AUTO STORICHE + TROFEO RALLY DI ZONA – Era da anni che lo storico non contava un così corposo numero di partenti. 45 vetture nel Campionato Italiano Rally Auto Storiche e 9 nel Trofeo Rally di Zona sono un grande risultato che, alla luce degli iscritti, si prepara a mettere in scena una gara incerta e tutta da seguire.

Al via saranno soprattutto i piloti che puntano all'assoluta del CIRAS oltre ai contendenti dei raggruppamenti ancora da assegnare, ma a questi si aggiungono i piloti veronesi con conferme e ritorni che stanno facendo crescere l'attesa e la trepidazione per questo evento. Rimoldi-Consiglio (Porsche 911 SC/Rally&Co), Bertinotti-Rondi (Porsche 911 RSR/Rally&Co) e Lombardo-Livecchi (Porsche 911 SC/Island Motorsport) si confronteranno sia per la classifica assoluta del Campionato sia per chiudere il 3° Raggruppamento che vede in lizza Rimoldi e Lombardo.

La notizia bomba è quella del ritorno di Riccardo Andreis, che con l'inseparabile Stefano Farina porteranno in gara a due anni dall'ultima apparizione insieme la Porsche 911 SC della Daytona Race con la quale spesso si sono messi in luce nella gara di casa. La coppia veronese avrà tanti rivali “di casa” con cui confrontarsi. Per citarne alcuni Patuzzo-Martini (Toyota Celica GT Four/Team Bassano), “Raffa”-Leso (BMW M3/Scaligera Rallye), Tezza-Merzari (BMW M3/Scaligera Rallye), Sanna-Dal Brà (BMW M3/Team Bassano), Bombieri-Tripi (BMW M3/Company Rally Team) e i funambolici Cattilino-Pesavento (Opel Kadett GTE/Team Bassano) oltre a Policante-Valdegamberi (Opel Ascona/Pro Energy Motorsport).

Tra i pretendenti alle zone alte della classifica anche la BMW M3 (Scuderia Palladio Historic) di Nodari-Nodari, la Ford Sierra Cosworth (Scuderia Palladio Historic) di Bianco-Budoia e un'altra BMW M3 (Team Bassano), quella di Pedretti-Fedele.

Da segnalare la partecipazione, oltre alla stupenda Fiat 131 Abarth “Alitalia” di Menegolli-Zambelli (Team Bassano) anche di un'altra Fiat 131 Abarth che sarà guidata da Lino Zanussi, figlio di Andrea, autore di alcune delle più belle pagine del motorsport italiano nell'epoca dei Gruppi B e non solo. Lino sarà navigato da Paolo Cargnelutti.

Difficilissimo sperticarsi in pronostici avventati, perché il Trofeo Rally di Zona contrapporrà piloti dalle prestazioni molto livellate quindi tutto può succedere. Se la vittoria assoluta sembra affare per il solo Giorgio Costenaro con Sergio Marchi e la loro bellissima Lancia Stratos HF, la pattuglia che li segue offrirà sicura baggare. Montemezzo-Fiorin (Opel Kadett GSI/GDA Communication) sono dati tra i favoriti, ma attenzione anche a Pellizzari-Pellizzari (Opel Kadett GTE/Scuderia Palladio Historic) e a Pellizzari-Pieropan (Ford Escort RS/Team Bassano). Puntano in alto anche Paiusco-Belloni (Ford Escort 1.6 Sport/Scaligera Rallye) e Savioli-Paccagnella (Opel Kadett GTE/Team Bassano).

Informazioni e contatti

Automobile Club Verona

Via della Valverde, 34 - 37122 Verona

Uff. Sportivo 045.8538785 | 366.6176999

Mail: info@rallyduevalli.it

Web: http://www.rallyduevalli.it/