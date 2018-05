Ospite del Rally Club Valpantena Gigi Pirollo presenta il suo libro "Una curva lunga una vita"

Una imperdibile serata attende tutti gli appassionati di rally di Verona. Grazie al Rally Club Valpantena, Gigi Pirollo presenterà il suo libro “Una curva lunga una vita”, edito da Giorgio Nada Editore, mercoledì 9 maggio alla Just Italia di Grezzana alle ore 21:00. Il famoso ed apprezzato navigatore di Castelfranco Veneto, amico del Rally Club Valpantena fino dagli inizi della sua carriera, ha accettato l'invito del club guidato da Roberto “Bob” Brunelli, Sergio Brunelli, Gianurbano Bellamoli, Paolo Saletti e Alberto Zanchi e presenterà il libro nel quale ha racchiuso aneddoti, immagini e storie della sua lunga vita da corsa iniziata nel 1974 e ancora in attività grazie anche al ruolo di Supervisore ACI Sport da poco intrapreso.

La serata vivrà tra sicure emozioni e densi momenti di amarcord e passione. Gigi racconterà cosa si nasconda dietro a “Una curva lunga una vita”, mostrando fotografie fra i cui colori sono racchiusi ricordi di una carriera sempre in prima linea con piloti del calibro di Alex Fiorio, Andrea Zanussi, Adartico Vudafieri, Michele Alboreto, Piero Liatti, Dindo Capello, Marco Bonanomi e Gianfranco Cunico. Proprio il pilota vicentino, con il quale il binomio è stato tanto ferreo quanto celebre, sarà presente alla serata organizzata dal Rally Club Valpantena perché, come ha detto lo stesso Pirollo: “non avrei fatto quello che ho fatto senza tutti i “miei” piloti”. Dopo la presentazione, Pirollo si tratterrà per firmare le copie del libro e sarà possibile per chi fosse interessato acquistarne una copia.

La serata, ad ingresso gratuito, si concluderà con un brindisi conviviale.