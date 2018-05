A San Martino arriva la Rainbow Young Run: una corsa tra polveri colorate, musica e divertimento

Un’esplosione di colori accoglierà anche quest’anno i partecipanti della Rainbow Young Run, la corsa colorata non competitiva che si terrà sabato 26 maggio a San Martino Buon Albergo. Giunta alla sua sesta edizione, la manifestazione, molto in voga negli Stati Uniti e ispirata all’antico festival indiano dei colori dal nome “Holi”, è organizzata dalla Young Sport & Cultura Community, la grande comunità che riunisce i giovani sanmartinesi, con il patrocinio degli assessorati allo Sport e alle Politiche giovanili del Comune di San Martino Buon Albergo, della Provincia di Verona e del Comitato Regionale Veneto del Coni, con la collaborazione della Consulta dei giovani di San Martino Buon Albergo.

La partenza della corsa colorata è prevista alle 17.30 dal Parco Olimpia Ugo Pozzan, nel quartiere di Borgo della Vittoria. I partecipanti potranno scegliere tra due percorsi non competitivi, da 4 e da 7 chilometri, durante i quali si lanceranno colori naturali in polvere, lungo alcuni dei luoghi più suggestivi nella vallata di Marcellise.

Alla Rainbow Young Run possono prendere parte tutti, adulti e bambini dai 3 anni in su, di corsa o passeggiando, rendendosi protagonisti di una giornata allegra e colorata. Unica regola da seguire è vestirsi di bianco alla linea di partenza: lungo i percorsi infatti saranno posizionati diversi punti-colore, pronti a coinvolgere i partecipanti.

Il ricavato della corsa andrà in beneficienza, a favore delle società sportive sanmartinesi che sostengono atleti le cui famiglie sono in gravi difficoltà. Le iscrizioni sono a numero chiuso, fino ad un massimo di 1500 partecipanti. La quota di partecipazione è di 18 euro per gli adulti, mentre i bambini (fino ai nati nel 2009) pagano 13 euro. Sono compresi una maglietta, un paio di occhiali colorati e una busta colore. Al centro sportivo saranno attivi gli stand enogastronomici e si correrà anche in caso di pioggia.

Per maggiori informazioni www.youngsportculturacommunity.it.