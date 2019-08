Torna in città il raduno nazionale "Vespa club Verona"

Domenica 1 settembre 2019 si terrà in città il raduno nazionale "Vespa club Verona".

Il programma

Dalle ore 8.30 alle ore 10 presso il lungadige San Giorgio a Verona: apertura segreteria, arrivo e controllo radunisti, colazione di benvenuto ed esposizione veicoli

dalle ore 8.30 – 10.15 Visite guidate nella verona antica per i club partecipanti

convivialità vespistica

ore 11.45 Termine visite guidate e rientro in lungadige san giorgio

ore 12 Benedizione dei radunisti e saluto delle autorità

ore 12.15 Partenza del corteo vespistico e sfilata lungo le vie della citta’ di verona e sulle torricelle

ore 12.45 Pranzo panoramico in ristorante sulle torricelle a base di nettari e pietanze veronesi, esposizione dei veicoli

ore 14.15 Premiazioni dei partecipanti e convivialita’ veronese

ore 14.30 Saluti, ringraziamenti e scioglimento del raduno vespistico del LXXale

Una mostra tematica

Presso il chiostro di San Giorgio in Braida sarà aperta e visitabile gratuitamente, anche da parte della cittadinanza, la mostra tematica “Vespa club Verona settant’anni di chilometri, trofei e orgoglio” sulla storia del Vespa club Verona ricca di documentazione, fotografie e cimeli.

Le iscrizioni

L’iscrizione prevede una quota unica di 35 euro uguale per il conducente e il passeggero, comprensiva della colazione di benvenuto, busta del radunista e gadget del raduno vespistico, visite guidate alla citta’ di verona e pranzo.

Le iscrizioni per i vespisti italiani potranno essere effettuate tramite il club di appartenenza mediante il portale v.c.i., a cui seguirà la conferma dell’organizzazione al ricevimento della quota d’iscrizione. Per i vespisti provenienti dall’estero l’iscrizione potrà essere effettuata tramite apposito modulo che dovrà essere richiesto all’organizzazione, compilato ed inviato via mail unitamente alla ricevuta del versamento della quota d’iscrizione.

Le iscrizioni chiuderanno al raggiungimento del numero massimo di 350 partecipanti

Informazioni e contatti

Web: http://www.vespaclubverona.it

- https://www.facebook.com/VespaClubVeronaVr37100

Evento Facebook