A Villafranca il raduno di mezzi d'epoca "Le meraviglie del passato"

In collaborazione con l'assessorato alle manifestazioni di Villafranca di Verona, che da quest'anno può fregiarsi del titolo di "città dei motori", e con il patrocinio del Veteran Car club , tornano in piazza le meraviglie del passato a Quaderni di Villafranca!

Auto, moto, trattori, camion, bici, abiti vintage e molto altro! Vi aspettiamo numerosi domenica 22 settembre a Quaderni di Villafranca (Verona) nell'ambito della sagra patronale di San Matteo. Inizio sfilata ore 10.

La manifestazione sarà abbinata una grande lotteria con fantastici premi, come una TV ultra HD da 55 pollici e un soggiorno in SPA per 2 persone. Sarà molto gradito l’abbigliamento a tema con il proprio mezzo storico.

Informazioni e contatti

Per prenotazioni: mail: lemeravigliedelpassato@gmail. com.

Web: https://www.facebook.com/LeMeravigliedelPassato/

Evento Facebook