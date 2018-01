Il 7° Raduno Mountain Bike "Befanabike 2018" a San Rocco di Piegara

Sabato 6 gennaio 2018 San Rocco di Piegara il 7° Raduno Mountain Bike "Befanabike 2018".

Il programma

ORE 08:00 RITROVO A SAN ROCCO (locale per cambiarsi);

ORE 09:00 PARTENZA GIRO SU PERCORSO SEGNATO FUORISTRADA E SENTIERI;

ORE 12:30 CIRCA RITORNO IN PAESE E BRULE’ DE BOIO E RESTI DE PANETON;

ORE 17:00 SE BRUSA LA VECIA SULLA STRIA IN PIASSA.



OFFERTA LIBERA E IL RICAVATO SARA' DONATO AD ALBERTO DEANESI

A tutti i pazzi Biker che non mollano mai! Gnanca col fredo… BefanaBike un allegro e simpatico raduno (2 o 4 ore) organizzato come ritrovo invernale per sfatare il detto “Epifania ogni festa porta via”. Partecipazione con offerta libera ma non obbligatoria, come contributo. Il raduno è libero e non ha carattere di competizione. Lo spirito del raduno è: divertiamoci senza strafar e senza farse mal…e dopo magnemo!

CASCO OBBLIGATORIO. GRADITI COSTUMI IN TEMA…BEFANA. Potere trovare le foto delle scorse edizioni suww.befanabike.weebly.com.

Informazioni

3283062725 Roberto prolocosanroccodipiegara@g mail.com

3478909065 Gabriele befanabike@gmail.com

0457848044 Alberto www.facebook.com/ proloco.piegara



Idea di: Alberto Deanesi (che non dimentichiamo mai) e Gabriele Tezza. In collaborazione con la Proloco di San Rocco di Piegara, il Gruppo Cicloenogastronomico Maistrachi, e gruppo di sviluppo bike: www.DeanEasy.it.

(fonte Facebook)