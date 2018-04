Nuovo appuntamento con Racconti di viaggio: "Kenia e lago Turkana"

Mercoledì 4 aprile 2018 ore 20.30 appuntamento con Racconti di viaggio: "Kenia e lago Turkana" di Stefano Carazzi. In Sala Africa presso la Fondazione Nigrizia Onlus - Museo Africano, Vicolo Pozzo 1, Verona (zona San Giovanni in Valle) Inizio ore 20.30 (ampio parcheggio interno).

Per informazioni: Enrico Berardi Tel. 3472718401, angoloavventuraverona@gmail.com

Viaggio alla scoperta del Kenya, terra di contrasti e cambiamenti, tra parchi ricchi di animali ed antiche culture e popoli senza tempo rimasti ancora intatti. Andremo alla ricerca dei "big five" ma anche delle svariate specie di animali presenti in abbondanza in tutte le riserve ed in tutti i parchi. Parleremo anche dei Turkana e gli El Molo, etnie destinate all'estinzione in una zona al centro di contrasti economici politici derivanti dalla scoperta di giacimenti petroliferi.

Stefano Carazzi, coordinatore di avventure nel mondo, malato d'Africa, ha visitato quasi tutte le zone di questa terra cercando, inutilmente, di non creare troppi danni al suo passaggio. Sognatore quanto basta, pensa che tutti dovremmo portare rispetto per le culture altrui. Più che meravigliare con i suoi scatti spera di trasmettere il proprio entusiasmo A fine proiezione i coordinatori dell’Angolo di Verona saranno a disposizione per fornire informazioni e consigli su viaggi e destinazioni. Inoltre potete trovare le copie gratuite della rivista semestrale con i racconti di viaggio e “La grande guida dei viaggiatori nel mondo”: più di 1000 itinerari che hanno reso celebre Avventure nel Mondo nei suoi oltre 40 anni di attività.

(fonte foto Racconti di viaggio)