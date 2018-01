Racconti di viaggio 2017/2018: "Giordania: la via dell'incenso"

Mercoledì 10 gennaio 2018 ore 20.30 "Giordania: la via dell'incenso" un viaggio nella leggenda e nel cuore, dentro un libro di storia aperto di Marco Biazzetti in Sala Africa Fondazione Nigrizia Onlus - Museo Africano Vicolo Pozzo 1, Verona (zona San Giovanni in Valle).

Inizio ore 20.30 (ampio parcheggio interno).

Per informazioni: Enrico Berardi Tel. 3472718401, angoloavventuraverona@gmail.com

La Giordania è il crocevia del Medioriente. Un paese attraversato dalla più antica rotta commerciale conosciuta e dalle civiltà più note della Storia che ha come luogo più spettacolare Petra. Viaggio e viaggiatori in Giordania: Abramo, Lot, Mosé, Gesù, i crociati, IBN Battutah, Burkhardt, Lawrence d'Arabia e, perché no, Indiana Jones, fino agli ultimi film girati da Ridley Scott nel Wadi Rum, Marte sulla Terra.

Marco Biazzetti: io sono quel che sono... diceva una vecchia canzone. Responsabile ente turismo Giordania in Italia dal 2000, nonché autore di romanzi (anche di viaggio) con lo pseudonimo Marco Biaz. A fine proiezione i coordinatori dell’Angolo di Verona saranno a disposizione per fornire informazioni e consigli su viaggi e destinazioni. Inoltre potete trovare le copie gratuite della rivista semestrale con i racconti di viaggio e “La grande guida dei viaggiatori nel mondo”: più di 1000 itinerari che hanno reso celebre Avventure nel Mondo nei suoi oltre 40 anni di attività.

