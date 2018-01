Raccontarsi a colori: laboratorio di scrittura di sé e costruzione di un mandala personale

Laboratorio di scrittura di sé e costruzione di un mandala personale a cura di Claudia Colucci ed Elisabetta Lucchi: 12 incontri a cadenza settimanale il giovedì pomeriggio

dal 18 gennaio al 5 aprile 2018 con orario 17.00 - 19.30.

La proposta nasce dall'incontro di due diverse tecniche espressive che cercano di rispondere alle esigenze della vita moderna utilizzando strumenti antichi che tutti abbiamo a portata di mano. Il laboratorio offre uno spazio in cui divertirsi, concentrarsi, incontrarsi, confrontarsi e prendersi cura della propria creatività e della propria capacità di essere leggeri, positivi, inclusivi.

Gli incontri dedicati al disegno si alterneranno con quelli di scrittura. Il corso si tiene presso la sede dell'Associazione Arci Spazio Solidale in via Cattaneo 14 a Verona. Si rivolge a tutti senza distinzione di età o formazione culturale. Non è richiesta alcuna precedente esperienza di scrittura o disegno.

Ogni partecipante dovrà portare con sé: quaderno, penna, matita da disegno, gomma, matita gomma, temperamatite, compasso, riga (50-60 cm), forbice, matite colorate di buona qualità.



Quota di partecipazione: € 180,00 comprensiva di tessera associativa. Numero massimo partecipanti ammessi: 10.

Informazioni ed iscrizioni

Arci Spazio Solidale - VIa C. Cattaneo, 14 - 37121 Verona

Tel. 045 8033589 dal lunedì al venerdì ore 10.00 - 12.30

In altri orari si prega di chiamare questo cell.: 348 7300189

e-mail: spaziosolidale@gmail.com

facebook: arci spazio solidale