Per raccontare Verona nasce il concorso di poesia "Berto Barbarani"

C'è tempo fino a fine aprile per partecipare al concorso di poesia "Berto Barbarani", organizzato dal Circolo culturale Nuovanalisi con il patrocinio del Comune di Verona. Ogni partecipante potrà presentare un componimento, in italiano o dialetto, sul tema "Voria cantar Verona", raccontando la città, la sua storia, il suo paesaggio e la sua gente.

Le poesie saranno raccolte al Circolo del Libro Il Fiore e la Farfalla (che gestisce il Mercatino del libro usato) in via XX settembre 55, dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30; oppure nella sede del Circolo culturale Nuovanalisi, in via Ghetto 14, previo appuntamento. Per partecipare al concorso è necessario il versamento della quota di 20 euro, comprensiva di iscrizione al Circolo culturale Nuovanalisi e della cena dei poeti, che si terrà nel mese di maggio.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina dalla presidente della Commissione consiliare cultura Daniela Drudi, insieme al presidente del Circolo Nuovanalisi Ermanno Butti. Presenti anche la presidente del Circolo del Libro Il Fiore e la Farfalla Orietta Giubilei e i giurati Lucia Ruina, Bruno Castelletti e Guariente Guarienti.



La giuria sceglierà le migliori 10 poesie, che poi saranno votate dai soci del circolo. Oltre alla targa di riconoscimento i 3 primi classificati riceveranno un premio di 300 euro per la prima classificata, di 150 euro per la seconda e di 100 euro per la terza. A tutti i poeti sarà consegnato un diploma di partecipazione, mentre le poesie saranno pubblicate su "Arena murale" il giornale murale del circolo Nuovanalisi e sul profilo facebook.

Ulteriori informazioni ai numeri 3801975496 e 0458000494.