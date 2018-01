"R" come rabbia, una giornata formativa per imparare a gestirla

La rabbia, come tutte le emozioni, si manifesta in un contesto. Riconoscerla permette di leggere la reazione ad essa associata in rapporto ad una specifica situazione psicologica o relazionale. La giornata si propone di aiutare i partecipanti a gestire creativamente tale emozione, dandole voce, senza subirla o giudicarla. La rabbia, quindi, come fonte di nuove possibilità e segnale di cambiamento finalizzato allo sviluppo delle proprie risorse e potenzialità.



NOTE ORGANIZZATIVE

Data di svolgimento: Domenica 21 Gennaio 2018

Orario: 09.30-16.30 (con pausa pranzo)

Quota di partecipazione: € 60,00 + IVA

Conduttrici: NORMA MASSARO, Counsellor Professionista e

MARIJA GOSTIMIR, Dottoressa magistrale in Psicologia del lavoro e Counsellor

Professionista

La partecipazione alla giornata formativa prevede il rilascio di nr. 3,5 crediti riconosciuti dal C.N.C.P. (Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti).



Per informazioni ed iscrizioni si prega di rivolgersi alla Segreteria Organizzativa del Centro, chiamando il nr. 045 913765 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16.30 o inviando una mail a centrocamilliano@sentieriformativi.it