Avviso Pubblico ad Illasi per la presentazione del libro di Giuseppe Baldessarro "Questione di rispetto"

Mercoledì 6 febbraio alle ore 20.45, presso il Giardino musicale “Dino Formaggio” di Illasi (Vr), sito in piazza Sprea, si terrà la presentazione di “Questione di rispetto. L’impresa di Gaetano Saffioti contro la ‘ndrangheta”, l’ultimo libro del giornalista de la Repubblica Giuseppe Baldessarro. All’evento, patrocinato da Avviso Pubblico e da Libera, sarà presente l’imprenditore della piana di Gioia Tauro GAETANO SAFFIOTI, sotto scorta assieme alla sua famiglia dal 2002 per aver avuto il coraggio di ribellarsi alla ‘ndrangheta e di combattere per la sua dignità.

Il libro ripercorre la sua storia di imprenditore impavido che si è sempre rifiutato di trasferire le sue attività lontano dalla Calabria e che non ha mai voluto alcun sostegno economico dallo Stato. Da imprenditore è diventato testimone di giustizia dopo aver denunciato, fatto arrestare e condannare alcuni dei boss più pericolosi della piana di Gioia Tauro. A moderare l’incontro, dopo i saluti del Sindaco di Illasi, PAOLO TERTULLI e dal Sindaco di Fumane (Vr) nonché Coordinatore provinciale di Avviso Pubblico, MIRCO FRAPPORTI, il Coordinatore nazionale di Avviso Pubblico, PIERPAOLO ROMANI.

L’iniziativa si inserisce nel percorso verso il 21 marzo, Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, che si svolgerà a Padova.