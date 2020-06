Per la rassegna Teatro nei Cortili all'Arsenale di Verona va in scena "Quartet"

Dal 3 al 6 luglio 2020 alle ore 21.30 va in scena lo spettacolo "Quartet" presso la Corte Ovest dell'ex Arsenale militare di Verona per la rassegna Teatro nei Cortili.

Compagnia: Trixtragos

Autore: Ronald Harwood

Regia: Nunzia Messina

In una casa di riposo per artisti, si trovano a convivere quattro vecchie glorie dell’opera lirica. Malinconici ricordi, vecchie rivalità e piccoli segreti vengono a galla. Pregi e difetti di questo tormentato rapporto a quattro si accentuano nel momento in cui viene loro richiesto di cantare, per l’annuale Galà in onore di Giuseppe Verdi, il quartetto del Rigoletto che, una volta, era il loro cavallo di battaglia. Succede un putiferio e ne sortiscono gag esilaranti e inaspettate.

Non mancheranno i colpi di scena. La serata sarà leggera e piacevolissima, impreziosita da grande musica immortale. È inutile dire che abbiamo cercato di rendere al meglio la nostra vicenda, inserendo, anche nella trama, un riferimento al COVID-19, che, come uno tsunami, ci ha tormentato in questi lunghi mesi di isolamento. Le scelte registiche sono motivate dalle recenti disposizioni di legge, per il rispetto dovuto sia agli attori che si muovono sul palcoscenico, sia al pubblico che, con tanta benevolenza e simpatia, ci segue nel nostro percorso, da più di venticinque anni. Buon divertimento a tutti.