A Verona la marcia podistica non competitiva "Quart4longa di Santa Lucia"

La 4ª Circoscrizione in collaborazione con AICS Verona e con il contributo di AMIA Verona s.p.a. organizza la marcia podistica non competitiva "Quart4longa di Santa Lucia".

Dove: vie del territorio circoscrizionale.

Quando: domenica 8 dicembre 2019 dalle ore 9 alle ore 12.30.

Due percorsi: uno di circa 7 km e uno di circa 5 km che si snoderanno lungo le vie del territorio circoscrizionale.

PARTENZA E ARRIVO DAL PARCO GIOCHI DI VIA MURARI BRA': Predisposti 3 chekpoint di transito e ristoro.

Categoria: Marcia non competitiva

Come: Partecipazione aperta a tutti. Coupon gadget ufficiale per chi effettuerà una donazione in favore di "Telethon".

Informazioni e contatti

Ufficio del Centro Culturale "6 Maggio 1848"

via Mantovana 66

tel. 045 954784

Web: https://circ4.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=21680