Agli ex Magazzini Generali il convegno "Quale sistema della mobilità per Verona?"

Domani, 1 dicembre dalle ore 9.00 presso la Sala Formazione M15 agli Ex Magazzini Generali, si terrà un convegno organizzato dall'Ordine degli Architetti PPC della provincia di Verona presenta, dal titolo “QUALE MOBILITA’ PER VERONA”, l’evento è patrocinato dal Comune di Verona, sarà l’inizio di un percorso metodologico informativo su uno strumento strategico ai fini della qualità urbana e periurbana quale il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS).



L’amministrazione comunale veronese ha recentemente individuato i progettisti per la stesura del PUMS cittadino e proprio in quest’ottica si vuole, con la presenza all’incontro di esperti sul tema, mettere a disposizione di professionisti e cittadini conoscenze e studi già disponibili al riguardo sicuri che possano essere di utilità anche per la stesura del PUMS veronese; con l’occasione verranno anticipati, per quanto possibile, gli indirizzi metodologici che sottenderanno alla stesura del PUMS.



Sottolinea l’arch. Margotto, Presidente dell’Ordine degli Architetti di Verona, come «il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile sia parte integrante della pianificazione urbanistica della città e per alcuni aspetti, possa e debba orientare alcune importanti scelte urbanistiche e consentirne la concreta realizzazione».



All’incontro di domani mattina interverranno, il Presidente Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Verona Amedeo Margotto, il Vicesindaco del Comune di Verona Luca Zanotto, l’Assessore Ilaria Segala, il Gruppo dei Progettisti designati per il Piano della Mobilità Sostenibile di Verona, Giorgio Massignan di VeronaPolis. Guido Zanderigo di ATV e Michele Fasoli dirigente del Comune di Verona.