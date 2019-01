Pupo canta e si racconta al Teatro Salieri di Legnago

Sabato 26 gennaio 2019 alle 20.45, secondo appuntamento della rassegna Canzoni d’Italia della Stagione 2018-2019 del Teatro Salieri di Legnago, con Enzo Ghinazzi, in arte Pupo e la sua band: Carlo Ballantini chitarra,Roberto Tiezzi basso, Roberto Bichi batteria, Alessandro Gallorini tastiere, Elisa Veschi violino, Sabina Ciabucchicoro,Marco Romanelli ingegnere del suono

Pupo presenterà al pubblico del Salieri i brani più famosi, come: Gelato al cioccolato, Firenze Santa Maria Novella,Italia amore mio e molti altri, ma anche brani tratti dal suo ultimo album Porno contro Amore.

Ore 20.00, al Ridotto del Teatro: conversazioni sul concerto con Pupo (Enzo Ghinazzi) e Pupo (Federico) direttore del Teatro

Porno contro Amore, e come dire eccesso contro equilibrio oppure, più semplicemente, male contro bene, la sfida di sempre. L’atavica diatriba in cui, per fortuna, e quasi sempre il bene a vincere. Ed e proprio di questo che Pupo, attraverso le sue canzoni, ci canta e ci parla. “Porno contro Amore”, oltre che il titolo del suo ultimo album pubblicato, e il racconto affascinante, emozionante ed imperdibile, di una vita vissuta sempre sul filo.

Un percorso difficile ed impervio, durante il quale, il funambolo Pupo, e caduto e si è rialzato, si è fermato ed e ripartito. Un’ esperienza straordinaria in cui pornografia (nel senso lato degli eccessi) ed amore, hanno lottato a lungo per avere la meglio e Pupo, ci canterà e ci racconterà, come e riuscito ad uscirne e a far sì che, come in tutte le storie a lieto fine, fosse l’amore a trionfare.

Biglietti: da € 14 a € 25; per gli under 18, prezzo speciale di 8€ per ogni categoria di posto. I biglietti sono in vendita anche al telefono, con carta di credito; online, www.teatrosalieri.it

(fonte foto Teatro Salieri)