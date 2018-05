Il gruppo teatrale "La pel d'oca" presenta lo spettacolo "Punti di vista" venerdì 4 maggio 2018 alle ore 20.30 presso il Teatro della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, via Luzzatti 41, 37131 a Verona.

Ingresso libero

Regia di Nicoletta Vicentini

Con l’amorevole assistenza di

Mirco Cittadini e Jana Karsaiovà

TRAMA. Nel paese di sant'Ilario, un paesino come tanti altri, accade qualcosa di nuovo. La notizia è su tutti i giornali, "Gruppo di Cattivoni andrà ad abitare a Castel Svevo". Da qui nasceranno lo scompiglio, lo sconcerto, le paure degli abitanti. Anche perché delle misteriose sparizioni renderanno tutto più difficile.

In chiave ironica e autoironica lo spettacolo parla di accoglienza e integrazione e cerca, tra sagre e pavane, bombe atomiche e rilevatori di malvagità, di cogliere il "punto di vista" dell'altro. "Lo spettacolo – spiega la regista Nicoletta Vicentini – ci aiuta a riconoscere i fili che ci legano agli altri ad aprirci al “sentire dentro” e al “sentire con”.

Nicoletta Vicentini, che ha iniziato la sua formazione all’Accademia Tea­trale del Teatro Laboratorio di Verona, nelle sue numerose esperienze lavorative ha collaborato con la Wesleyan University, con Fondazione AIDA e da anni tiene corsi di teatro, oltre che nelle scuole, in situazioni di disagio psico-sociale.

IL GRUPPO LA PEL D’OCA nasce all’interno dell’Associazione Self Help San Giacomo. Si rafforza nel tempo grazie anche alla costituzione della Cooperativa Sociale Self Help e all’ampliamento di una Rete in contatto oggi con più di 1.500 persone e con molti soggetti istituzionali e sociali.

La Rete Self Help si pone come punto di riferimento, attraverso la pratica dell’auto aiuto, per chi, a causa di sofferenza mentale, relazionale o in condizioni di disagio psico-sociale, si trova in difficoltà a sviluppare da solo il proprio progetto di vita.

Nel corso degli anni il gruppo è cresciuto notevolmente (numericamente ed artisticamente); moltissime sono le persone che hanno partecipato e che nel gruppo si sono incontrate, unite dalla voglia di stare insieme, dal bisogno di raccontarsi e di far teatro.

Nel 2006 la compagnia, con lo spettacolo “Il dottor Papovic”, è stata vincitrice del 1° premio al 1° Festival Nazionale “Altri Teatri” tenutosi a Bitonto (Ba) nell'ambito del convegno "Il teatro della riabilitazione psicosociale nella cultura del mediterraneo” per il grande impatto emozionale e la freschezza del progetto.