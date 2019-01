L'innovativo punk-autore Chiazzetta in concerto presso Fucina culturale Machiavelli

Fucina Culturale Machiavelli riparte a tutto gas dopo la pausa natalizia con un gennaio ricco di spettacoli, live music e nuove proposte: sarà il mese di White Noise City, la città del rumore bianco, del suono confuso e indecifrabile.

Il primo appuntamento è venerdi 11 gennaio alle 21 con la #livemusic del punk-autore Chiazzetta: un musicista originario di Latina, ma già affermato in Italia, che scrive come un cantautore ma suona e canta come un punk-rocker. Con ben nove album alle spalle, Chiazzetta arriva a Verona presentando sul palco di Fucina la sua creazione più recente, con le tematiche che lo accomunano al panorama indie italiano, ma una sonorità grezza e energica e un linguaggio crudo e provocatorio: l’album “L’imbarazzo della scelta” è un disco dedicato a chi si sente sospeso tra scelte importanti, difficili o semplicemente scomode. Un’opera autobiografica ma che può parlare di tutti noi.

Per info sugli spettacoli, www.fucinaculturalemachiavelli.com, 3487663693, e biglietteria@fucinaculturalemachiavelli.com. Biglietti acquistabili direttaente nel foyer del teatro a partire da un'ora prima dello spettacolo.

Venerdì 11 gennaio 2019 ore 21

Chiazzetta

#livemusic

Biglietto unico €8

