Pulisecco idea: evento dedicato alle lavanderie

La seconda edizione del progetto Pulisecco Idea! sarà incentrata sul lavaggio ad acqua – wet cleaning. Saranno individuate le buone pratiche di lavoro nel lavaggio ad acqua, nel rispetto costante dell’ambiente secondo i principi di eco-sostenibilità, con un’analisi dei nuovi prodotti che permettono risultati impensabili fino a pochi anni fa.

Nel corso dell’evento sarà inoltre possibile approfondire, grazie all’intervento dell’Avvocato Anna Preto, quelle annose controversie di non facile risoluzione che coinvolgono le imprese del settore, come ad esempio la problematica dei capi in giacenza o l’alterazione dei capi in seguito a trattamento conforme a quanto indicato in etichetta.

Infine, sarà presentata la Tavola Sinottica sull’efficacia dei lavaggi professionali delle Lavanderie a Secco Tradizionali: un’apposita tabella – volutamente sintetica per il consumatore – che può essere esposta nella propria attività per dar conto in maniera immediata della qualità ed efficacia dei lavaggi professionali.

Informazioni e contatti

Per informazioni e per registrarsi può essere utilizzato il numero di telefono 0459211555, oppure si può inviare una e-mail all’indirizzo michele.piccoli@confartigianato.verona.it, o ancora inviare un messaggio Whatsapp al numero 393291877665