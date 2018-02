"Pulcinella e il pesce magico", laboratorio per bambini alla Feltrinelli

Domenica 11 febbraio 2018, alle ore 16.30 presso la Feltrinelli in via Quattro Spade 2 a Verona, si terrà l'evento per bambini "Pulcinella e il pesce magico". Per festeggiare il carnevale, tra maschere, colore e fantasia, invitiamo tutti i bambini a un divertente laboratorio creativo a cura di Agata De Nuccio che leggerà alcuni brani dal libro+DVD Pulcinella e il pesce magico (Gallucci) di Emanuele Luzzati e Giulio Gianini.

Età consigliata: dai 4 anni

Il Dvd contiene i primi tre episodi della serie animata “Il gioco delle favole”: “Pulcinella e il pesce magico” ovvero le disavventure di Pulcinella, povero e tormentato dalla moglie. Ma un giorno alla sua lenza abbocca un pesce magico, che gli promette di soddisfare ogni suo desiderio se lo lascerà vivere. Da quel momento tutti i sogni della coppia diventano reali. Finché per la troppa cupidigia... “La ragazza cigno” Il pastore Libòr vede un cigno trasformarsi in una bellissima fanciulla e se ne innamora. Ma lei ridiventa uccello e vola via.