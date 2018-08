"In…tolleranza 2.zero" al Palasport di Villafranca con l'irrefrenabile comicità di Pucci

ANDREA PUCCI in “IN…TOLLERANZA 2.ZERO” - 31 MARZO 2019

“In…tolleranza 2.zero” è la ripresa dello spettacolo “In….Tolleranza Zero” rivisto e corretto sempre in “EVOLUZIONE” attento all’attualità della vita di ognuno di noi, in cui PUCCI, sostenuto musicalmente dalla brillante Zurawski live Band, rende esilarante la fatica del vivere a 50 anni. L’interagire con nuove e incomprensibili mode, nuove tecnologie, l’educazione dei figli e le loro devastanti e dispendiose attività extrascolastiche, rende tutti INTOLLERANTI. Pucci appesantito dagli acciacchi del mezzo secolo sarà costretto a rivoluzionare la sua vita con esami clinici, esercizi fisici e ad un nuovo tipo di alimentazione per rimanere in forma e vitale. Racconterà l’affrontare un mondo dove sono diventati indispensabili strumenti che fino a poco tempo fa erano inutili e ridicoli.

L’attore comico italiano con i ritmi più incalzanti e l’energia a “ciclo continuo” , evita la satira politica preferendo quella di costume. La quotidianità è l’argomento centrale : “IN….TOLLERANZA 2.ZERO”…… Andrea Pucci sfonda le assurde porte che bisogna superare ogni giorno per tornare a casa sani e salvi a colpi di una “in…tolleranza” dalla comicità energica e devastante.

I biglietti sono già in vendita sui circuiti Ticketone e Geticket e presso i punti vendita autorizzati.

Informazioni

Eventi Verona srl tel. 0458039156

info@eventiverona.it