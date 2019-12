A Verona la conferenza "Psicopatologia della vita amorosa" con Emanuela Muriana

Il 7 dicembre si accende a Verona il progetto Technology of the Human Factor (THF), per illuminare idee e cultura e disseminarli attraverso importanti contributi di studiosi in varie discipline. Tutti riguardanti l’universo dell’essere umano.

Emanuela Muriana, psicologa e psicoterapeuta Breve Strategica, darà avvio alla prima delle quattro conferenze a Verona, parlando di Amore. Da sempre l’Amore è al centro della vita, delle speranze e delle aspettative di tutti (o quasi). Ma, al contempo , sorgente di dubbi, malesseri e sofferenze, quando non di veri e propri stati patologici. La radice di tanta pena sta nel fatto che l’amore è un inevitabile autoinganno.

Le Conferenze sono organizzate dal Centro di Terapia Strategica di Arezzo, diretto dal Prof. Giorgio Nardone, e dalla Dott.ssa Giulia Rinaldi, psicoterapeuta ufficiale del Centro e responsabile dello studio affiliato di Verona.

Evento con il patrocinio del Comune di Verona e dell’Ordine Psicologi del Veneto.

Ingresso Gratuito fino a esaurimento posti