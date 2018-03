Incontro Psicocinema: "La ricerca della felicità" di Gabriele Muccino

Associazione Aurora vi invita in uno spazio di riflessione, dibattito e crescita personale. Conduce la Dott.ssa Francesca Bonamini (psicologa). Lunedì 19 marzo parleremo di "La ricerca della felicità" di Gabriele Muccino (2006, USA).



Per tutti gli altri appuntamenti con cinema e psicologia vi invitiamo a seguire la pagina facebook dell'iniziativa: https://www.facebook.com/events/188217678448329/



Chiediamo gentilmente ai partecipanti di contribuire alle spese per la sala e i materiali con un’offerta volontaria di 2-3 euro.



Per partecipare è necessario essere tesserati: il costo è di 10 euro, la tessera ha validità annuale e può essere fatta la sera stessa dell'evento. Con la tessera sostieni il progetto di Aurora – Ricerca del Benessere, e hai la possibilità di partecipare a tutte le attività proposte dall’associazione.



Per informazioni e iscrizioni, manda una mail a info@auroracentrobenesserepsicologico.it.

"Andare al cinema è entrare in un laboratorio sperimentale in cui i processi cognitivi e affettivi possono venire stimolati e riassemblati, frantumati e ricomposti." [Canova, 2001]



IL PROGETTO - Il cinema ci consente di sognare ad occhi aperti creando uno spazio fittizio in cui vivere esperienze diverse, talvolta non appartenenti alla vita reale, mentre il mondo esterno appare temporaneamente sospeso. Attraverso i film possiamo sperimentare svariate e intense emozioni ed entrare in contatto con i personaggi, identificandoci con gli stessi o con le loro dinamiche.



Psicocinema è un progetto che nasce con l’obiettivo di promuovere un processo di riflessione e crescita personale attraverso un’esperienza di gruppo ludica, piacevole e partecipata. Psicocinema, inoltre, facilita il contatto con le emozioni proprie ed altrui, favorisce le abilità di ascolto, potenzia lo spirito di osservazione, sviluppa le capacità di dialogo, di comunicazione e di confronto con gli altri, e stimola la relazione, il confronto e il rispetto delle idee altrui.