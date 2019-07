Prove gratuite in piscina: corso sub junior e open water

Sei un amante del mare? Curioso di sapere cosa si nasconde sotto il grande blu? Vuoi scoprire cosa si prova a respirare sott’acqua con bombola ed erogatore?

I nostri istruttori ti accompagnerà passo dopo passo in questa esperienza subacquea, ti daranno le informazioni di base sull’attrezzatura e ti spiegheranno come respirare e muoverti in acqua.

Sarai messo a tuo agio, per affrontare la tua prova nel massimo comfort e divertimento, per poter scoprire l’emozione di respirare sott’acqua e in assenza di peso. Per chi possiede già un brevetto sono disponibili corsi a tutti i livelli di specialità.

Informazioni e contatti

Web: http://www.upanddown-dive.it