"I protagonisti della tv....si raccontano" a Villa Vecelli Cavriani per un evento natalizio esclusivo

Discanto, mercoledì 5 dicembre alle ore 20.45 in occasione del tradizionale scambio di auguri, apre le porte di Villa Vecelli Cavriani per l'evento esclusivo di Natale intitolato "I Protagonisti della Tv" e dedicato ad alcuni personaggi che hanno segnato la storia del piccolo schermo televisivo.

Nella suggestiva cornice della settecentesca Villa, Discanto è particolarmente onorata di condividere l'eccezionale presenza del M° Vince Tempera, famoso direttore d’orchestra e compositore italiano e di alcuni rappresentanti di OVERLAND, la famosa serie di documentari di avventura, ininterrottamente trasmessa dal 1996 su Rai Uno.

La serata avrà il sapore di uno straordinario viaggio emozionale arricchito da racconti inediti, gustosi retroscena e piccoli segreti raccontati direttamente dai protagonisti di questo straordinario evento durante il quale verrà loro consegnato un premio speciale per gli importanti risultati conseguiti in campo televisivo.

La serata prevederà una cena a buffet di € 25,00 a persona a cura di Scapin. Si ringrazia la cantina Ca' del Sette per il contributo.

Informazioni

Villa Vecelli Cavriani Via Caterina Bon Brenzoni, 3 Mozzecane (Vr)

Mercoledì 05 dicembre ore 20,45

Cena a buffet: € 25,00 a persona

Per partecipare all'evento è necessario prenotarsi via email all'indirizzo segreteria@fondazionediscanto.it entro il 29 novembre p.v. indicando, se presenti, i nominativi degli accompagnatori. La prenotazione verrà confermata via mail dopo copia dell'avvenuto bonifico.

Per informazioni: 045 8538071 - segreteria@fondazionediscanto.it