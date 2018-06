Anche quest’anno a Verona si respira Aria di San Daniele con 4 imperdibili serate-evento

Il Consorzio del Prosciutto di San Daniele torna a Verona conAria di San Daniele, il format itinerante di Aria di Festa, la storica manifestazione dedicata alla DOP fiore all’occhiello del Friuli-Venezia Giulia, giunta quest’anno alla sua 34^ edizione e che si terrà come di consueto a San Daniele del Friuli (UD).

Dal 7 al 16 giugno 2018, alcuni selezionati locali della meravigliosa Verona e dintorni ospiteranno 4 imperdibiliserate durante le quali sarà possibile assaporare l’ineguagliabile delicatezza del Prosciutto di San Daniele in un’atmosfera di raffinata convivialità.

Questi i locali veronesi coinvolti e le date in cui ospiteranno la manifestazione:

Osteria Al Canton – giovedì 7 giugno,

– giovedì 7 giugno, Osteria Da Jack – venerdì 8 giugno,

– venerdì 8 giugno, San Nicolò Wine – sabato 16 giugno.

– sabato 16 giugno. Venerdì 15 giugno, invece, l’appuntamento sarà al 3Sessanta di Peschiera del Garda.

In queste serate-evento, sarà possibile degustare il Prosciutto di San Daniele DOP in esclusivi menu pensati ad hoc o affettato al momento, con taglio a mano o a macchina. Anche quest’anno il Consorzio si avvale della collaborazione con Berkel, storico brand che realizza affettatrici, coltelli e accessori da taglio. Inoltre, durante ogni tappa, un oste farà gli onori di casa, raccontando le origini e le peculiarità del San Daniele DOP e proponendone alcuni sfiziosi assaggi.

Verona è solo la seconda tappa di Aria di San Daniele, il tour che, partito da Milano a maggio, proseguirà a luglio a Grado (in occasione di Ein Prosit), a Firenze e a Jesolo, ad agosto a Gallipoli e nei mesi seguenti a Torino, a Bari, nel Tarvisiano (in occasione della seconda data di Ein Prosit), a Napoli, a Cortina e a Corvara, portando lungo tutta la penisola l’atmosfera della cittadina friulana e promuovendo l’eccellenza del suo prodotto DOP.

La storica tappa principale di Aria di Festa a San Daniele, l’imperdibile appuntamento turistico-gastronomico da cui tutto ha avuto inizio, è in programma quest’anno dal 22 al 25 giugno. Venerdì 22 giugno si svolgerà l’inaugurazione in Piazza Duomo; madrina della serata la nota conduttrice televisiva Diletta Leotta, che si cimenterà con il taglio della prima fetta. Sabato 23, domenica 24 e lunedì 25 la manifestazione animerà le vie cittadine, per una tre giorni di sapori, eventi, cultura, musica e spettacoli.

Tutti gli aggiornamenti sul tour di Aria di San Daniele sono disponibili sul sito www.ariadisandaniele.it e sulla pagina Facebook dedicata alla manifestazione https://www.facebook.com/Ariad iFestaSanDaniele/.