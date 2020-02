Speciale promozione per l'epilazione laser ad Illasi

Ecco l’attesa promozione che ogni anno lanciamo in questo periodo, con scontri dal 30% al 50%. Compresi:

Protocollo completo: 12 sedute x zona

Risultato Garantito 100%: eventuali sedute extra, gratuite

Le proposte più ricorrenti:

Inguine + Ascelle = 770€ (sconto 30%);

Basette + Baffetti + Mento = 680 euro (sconto 35%)

Inguine + Ascelle + Gambe Intere = 1.920 euro (sconto 40%)

TOTAL BODY (Inguine + Ascelle + Gambe Intere + Braccia + Basette + Baffetto + Mento = 2.600 euro (sconto 50%)

Per preventivi personalizzati su altre zone, passa a trovarci entro il 15 marzo. Pagamenti dilazionabili fino a 12 rate, interesse 0 (no busta paga e prima rata il mese successivo). Sedute Veloci e Trattamento Indolore.

Apertura: dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 21, orario continuato. Circa 300 casi di successo. Guarda il video di una seduta tipo: https://youtu.be/_LPWbAY1VtY.

Affidati a un centro specializzato: farà la differenza e non butterai i tuoi soldi. Ci troviamo a Illasi, in via Capovilla 38: vieni anche tu a toccare con mano perché siamo il Centro di Epilazione Laser n° 1 in tutta la zona!

Informazioni e contatti

Tel. 3737522628 (il numero fisso 0459588093 tornerà disponibile verso metà febbraio).