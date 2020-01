Lo spettacolo "I promossi sposi" in scena al Teatro Dim di Castelnuovo del Garda

Sabato 18 gennaio, alle 21, torna la rassegna Theater in Dialect al DIM con "I promossi sposi", messo in scena dalla compagnia Teatro delle arance. Lo spettacolo nasce dalla riscrittura dell’opera manzoniana dell’attrice e regista Giovanna Digito. Un allestimento vivace e ritmato con dialoghi, balletti, musiche ed ambientazioni che accompagneranno lo spettatore in una kermesse di spassoso divertimento.

Immutate le tematiche: amore, fede, potere e giustizia, rappresentate attraverso i personaggi originali del romanzo e interpretati con spiccata ironia da nove attori, in una essenziale scenografia, in cui non mancheranno però preziosi effetti di illuminotecnica. Un’opera originale e tradizionale allo stesso tempo, allestito per ottenere il gradimento del pubblico.

Informazioni e contatti

Durata: 120′

Liberamente tratto dal romanzo di A. Manzoni

Di Giovanna Digito

Regia di Giovanna Digito

Web: https://dimteatrocomunale.it/