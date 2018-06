In Biblioteca Civica una conferenza e un documentario dedicati al Lanificio Tiberghien

In occasione della mostra fotografica e documentaria, allestita fino al 23 giugno in Biblioteca Civica, Ivres (Associazione veronese di documentazione, studio e ricerca) insieme a Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea presenterà venerdì prossimo, 8 giugno, il progetto sostenuto da Fondazione Cariverona che ha portato alla valorizzazione della storia del Lanificio Tiberghien attraverso le carte d'archivio e i disegni tecnici.

L'incontro coinvolgerà Alberto Raise direttore della Biblioteca Civica di Verona, Maria Volpato della Soprintendenza archivistica e bibliografica del Veneto e del Trentino Alto – Adige, Federico Melotto Direttore dell’Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea e Giulia Turrinaarchivista di Ivres; sarà inoltre occasione per offrire un'anticipazione sul documentario sulla storia del lanificio in corso di realizzazione da parte dei registi Dario Dalla Mura ed Elena Peloso.

A parlare, però, saranno soprattutto i curatori della mostra, la storica Nadia Olivieri e l'architetto Michele De Mori che illustreranno le peculiarità delle vicende del lanificio e i momenti di alterna fortuna che videro protagonisti i proprietari, i lavoratori insieme al sindacato e le forze politiche comunali. L'inedita ricostruzione dello sviluppo architettonico del Tiberghien di San Michele Extra permetterà di rivolgere un sguardo alternativo sullo sviluppo della storia del lanificio.

L’appuntamento è in programma Venerdì 8 giugno, a partire dalle ore 16, in Sala Farinati della Biblioteca Civica, in Via Cappello.