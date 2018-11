Al via a Verona la 5^ edizione del Festival "Non c'è differenza" dedicata a Nicoletta Ferrari

Al via dal 28 novembre al 7 dicembre la 5a edizione del Festival “Non c'è differenza”, ideato e con la direzione artistica di Isabella Caserta, organizzato dal Teatro Scientifico – Teatro Laboratorio. L'edizione 2018 è dedicata alla memoria di Nicoletta Ferrari, instancabile paladina dell'accessibilità. Il Festival pone il focus sull'altro da sé per una cultura del rispetto, nel tentativo di abbattere ogni tipo di barriera fisica e mentale. Giorni “vivi” in cui chi opera nel settore e chi invece non lo conosce potrà avere modo di interscambiare informazioni ed esperienze anche con operatori specializzati, giornate inclusive adatte anche a chi non ha mai affrontato certe tematiche.

L'obiettivo è mettere in contatto e far dialogare realtà e persone che difficilmente si incontrerebbero, grazie ad un processo di avvicinamento in particolare attraverso la visione di spettacoli, mostre, proiezioni, conferenze, laboratori e momenti conviviali nei quali poter discutere in modo più libero e spontaneo i temi proposti. Un calendario ricco e variegato dove si parlerà di "differenza" declinandola in varie sfaccettature. I luoghi del Festival 2018 sono, oltre al Teatro Laboratorio all'arsenale, Centro Tommasoli, MusaLab Franca Rame/Dario Fo, Teatro Nuovo, Casa Dismappa. Novità di quest'anno la sezione extra moenia con uno spettacolo addirittura in piscina e un altro a Vicenza. Tutti i luoghi sono accessibili alle persone con disabilità.

Ingresso libero a tutti gli eventi.

Gli spettacoli teatrali hanno un biglietto simbolico di 1 solo euro per essere proprio accessibili a tutti.

Il Festival è organizzato da Teatro Scientifico – Teatro Laboratorio con il sostegno di Comune di Verona Servizi Sociali, Cariverona, Banco BPM, AGSM. Si ringrazia MusALab Franca Rame/Dario Fo.

Il programma completo del Festival

Mercoledì 28 novembre

ore 21.00 TEATRO LABORATORIO MARIPOSA BLANCA piccola commedia liberamente ispirata all'opera di Federico Garcia Lorca Compagnia Acchiappasguardi

Giovedì 29 novembre

ore 17.00 SALA CONVEGNI CENTRO TOMMASOLI, tavola rotonda. Genitori Tosti in tutti i posti presenta Le barriere in Borgo Venezia con Alessandra Corradi Presidente Genitori Tosti, Daniela Brunelli cofondatrice Dismappa, Rita Andriani, Assessore Ilaria Segala, dott. Renato Fongaro

ore 21.00 TEATRO LABORATORIO BENEDETTA di Mimmo Sorrentino. La condizione femminile nelle carceri. Lo spettacolo apre le porte della poesia in contesti che hanno messo all’indice la poesia. Progetto “Educarsi alla Libertà” patrocinato da Mibact, Rai Cinema, Ministero della Giustizia, Civica Scuola Paolo Grassi (MI)

venerdì 30 novembre

ore 11.00 TEATRO LABORATORIO Bambini in braille: ALICI CONTROCORRENTE di Stefania Pepe e Simona Nolli. Progetto di inclusione sociale per ragazzi non vedenti e di sensibilizzazione alla diversità. Piccolo musical rivolto ai bambini delle scuole primarie (prenotazione obbligatoria teatroscientificoteatrolab@gmail.com)

ore 21.00 TEATRO LABORATORIO PASSI STRACCIATI di Erri de Luca, Mutamento Zona Castalia/Assemblea Teatro Spettacolo sulla follia e il disagio psichico

sabato 1 dicembre

ore 11.00 TEATRO LABORATORIO reading La giardiniera senza tetto di M. Pezzani con Alessandra Marigonda (LIS) e A. Novarin - Il fare artistico. Sguardi come orizzonti mostra a cura di Piera Legnaghi. Esposizione di opere di artisti con disabilità

ore 16.00/18.00 – MUSALAB FRANCA RAME / DARIO FO presso Archivio di Stato – Fumetto Intercultura Laboratorio gratuito di fumetto interculturale per bambini da 6 a 12 anni.

ore 21.00 - TEATRO LABORATORIO LO SOFFIA IL CIELO su testi di Massimo Sgorbani Compagnia Trento Spettacoli – Premio Giuria Millennials In-box 2018. Lo spettacolo analizza un'umanità dolente e disturbata, specchio della condizione di molte famiglie sempre più chiuse nel proprio guscio, escluse da una società ancora spaventata dalle diversità.

domenica 2 dicembre

ore 10.30 -12.30 piazza Arsenale CONTACTIAMOCI momento d'incontro per chi vuole sperimentare la contact - dance aperto a tutti, ma proprio a tutti. Spazio di espressione libera, pubblica e creativa legata al movimento

ore 16.30 TEATRO LABORATORIO FAUSTBUCH Premio Scenario 2017 - Compagnia Gli Scarti L'ossessione del successo in una rilettura del Faust di Marlowe, raccontata da attori con disabilità

lunedì 3 dicembre

ore 11.00 TEATRO NUOVO CRONACHE DEL BAMBINO ANATRA di Sonia Antinori, regia di Gigi dall'Aglio. Spettacolo sulla dislessia. Introduzione di Marco Cantieri (logopedista). Per studenti delle scuole medie inferiori e superiori. Prenotazione obbligatoria teatroscientificoteatrolab@gmail.com

ore 18.00 CASA DISMAPPA NOBEL AI DISABILI incontro con Jacopo Fo

ore 19.30 carrellata video non stop di Nicoletta Ferrari ACCESSIBILE È MEGLIO SEZIONE EXTRA MOENIA

mercoledì 5 dicembre

ore 21 PISCINA DELL'HOTEL SACCARDI, Caselle di Sommacampagna performance teatrale ARCHEOLOGIA DEL CORAGGIO. OPERA ACQUATICA di e con Elena Guerrini. Il pubblico sarà in acqua con l'artista. Anteprima nazionale. Prenotazione obbligatoria

giovedì 6 dicembre

ore 21 SPAZIO AB23, VICENZA spettacolo teatrale CANTO D'AMORE di e con Alessandro Garzella e Francesca Mainetti, Compagnia Animali Celesti/Teatro d'Arte Civile

venerdì 7 dicembre