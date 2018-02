Passeggiate nei musei, biciclettata in maschera e percorsi tra le mura per il 3° Mobility Day

Passeggiata nei musei civici veronesi, biciclettata in maschera, percorsi a piedi alla scoperta delle mura e della città, visite gratuite all’area archeologica di Corte Sgarzerie sono le principali novità per il terzo Mobility Day, in programma domenica 11 febbraio dalle 10 alle 19.

La terza delle sei domeniche a piedi vede arricchirsi ulteriormente il programma di iniziative, tutte gratuite, volute dall’Amministrazione per promuovere, insieme ad una diversa mobilità, l’interesse culturale dei cittadini, la conoscenza del territorio, le attività didattiche per i più piccoli e le loro famiglie, sia in centro che nei musei.

Programma iniziative

Ludobus e giochi ecologici in piazza Erbe, dalle 10 alle 16.

Biciclettata in maschera, a cura dell’Associazione “FIAB Verona - Amici della bicicletta ONLUS”. Ritrovo in piazza Bra e partenza dei ciclisti mascherati alle 10.30, per un giro tra le strade cittadine della durata di circa 1 ora. A seguire, verso le 12, conclusione in piazza Erbe con la premiazione delle migliori maschere.

Iniziative con prenotazione

Passeggiata nei musei con la Direttrice. Dalle 9 alle 9.30 visita al Museo di Castelvecchio, dalle 10 alle 10.30 Museo Lapidario Maffeiano, dalle 11 alle 11.30 Museo G.B. Cavalcaselle alla Tomba di Giulietta, dalle 14 alle 14.30 Museo di Storia Naturale, dalle 15 alle 15.30 Museo Archeologico al Teatro Romano. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento dei posti. Info e prenotazioni.Segreteria didattica Musei civici

lunedì ore 9 - 13 e 14 - 15; da martedì a venerdì ore 9 - 13 e 14 - 16. Tel 045 -8036353 segreteriadidattica@comune. verona.it.

Passeggiata sulle mura, a cura dell’Associazione “Comitato per il Verde”.

Partenza in piazza Erbe presso il punto informativo dell’Ecosportello alle 10.15. Percorso: piazza Erbe, Castel San Pietro, Fontana del Ferro, Rondella della Grotta, Batteria di Scarpa, Rondella di Santa Toscana, Porta Vescovo.

Durata circa 2h 30’. Prenotazioni all’Ecosportello del Comune di Verona (cell. 335 8242946, e-mail: ecosportello@comune.verona.it) .

Visite gratuite all’area archeologica di Corte Sgarzerie, a cura dell’Associazione “Archeonaute”. Dalle 10 alle 12.30, partenze ogni 30 minuti circa da Piazza Erbe. Prenotazione obbligatoria all’Ecosportello del Comune di Verona (cell. 335 8242946, e-mail: ecosportello@comune.verona.it).

Alla scoperta della città. Dalle 10 alle 16, partenze ogni 30 minuti circa dal punto informativo dell’Ecosportello in piazza Erbe, dove sarà ritirabile una mappa degli itinerari a piedi alla scoperta della città. Tre i percorsi possibili, da fare da soli o in gruppo, per una lunghezza di circa 2,5 km. In ogni percorso 10 tappe e quesiti a cui rispondere. Una volta completato l’itinerario si ritornerà all’Ecosportello per verificare le risposte date. I percorsi: “Alla caccia dei leoni” (particolarmente indicato per i bambini); “Camminando sull’acqua”; “Sulle orme di Romeo e Giulietta”. Prenotazioni all’Ecosportello del Comune di Verona (cell. 335 8242946, e-mail: ecosportello@comune.verona.it) .

Durante il ‘Mobility Day’, dalle 10 alle 19, nessun veicolo privato a benzina o a diesel (inclusi motocicli e ciclomotori - indipendentemente dalla classe euro) potrà accedere e circolare nell’area di limitazione al traffico allargata, ricompresa nella zona del territorio comunale fra l’ansa dell’Adige e, verso Sud, fino elle porte monumentali: Nuova, Palio e San Zeno. Resterà libero l’accesso per i soli residenti.

Inoltre, nel restante territorio comunale, divieto di circolazione fino Euro 2, per tutti i veicoli privati a benzina e a diesel (Euro 0 - 1- 2 e motocicli e ciclomotori Euro 0).

Per tutta la giornata bike sharing giornaliero al costo di 1 centesimo; si può viaggiare sull’intera rete urbana con un solo biglietto da 1,30 euro; se acquistato a bordo dell’autobus ha un costo di 2 euro. I ragazzi fino a 14 anni, accompagnati da un maggiorenne, possono viaggiare gratuitamente per tutto il giorno sull’intera rete urbana.

Disponibili, inoltre, alcuni parcheggi gratuiti: Park 3 (ex Mercato Ortofrutticolo fronte Fiera), Park Re Teodorico e Park Multipiano (viale dell’Industria), collegati al centro città con bus navetta N1 (Park Fiera – piazza Bra) dalle ore 9 alle 20.30, ogni 5 minuti, con un biglietto da 1,30 euro valido tutto il giorno sull’intera rete urbana. Per il parcheggio a pagamento Park Centro all’ex Gasometro, servizio di bus navetta N2, di collegamento da e per piazza Bra, dalle ore 9 alle 19, ogni 10 minuti, con un biglietto da 1 euro valido per andata e ritorno.