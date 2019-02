A Bussolengo è in arrivo la 308^ Fiera di San Valentino: il programma completo

La 308^ Fiera di San Valentino si terrà a Bussolengo dal 14 al 17 febbraio 2019. La Fiera di San Valentino è la più importante manifestazione di Bussolengo e promuove un lungo percorso espositivo campionario e numerosi appuntamenti nell'ambito del settore primario, della cultura e dell'enogastronomia. La campionaria, in particolare, prevede l'esposizione di macchine agricole, di prodotti agroalimentari provenienti da diverse regioni e di prodotti artigianali e industriali. Numerosi sono gli eventi organizzati nel Palaspettacoli che, a partire da mercoledì 13, animeranno i giorni della fiera e i festeggiamenti per il Santo Patrono. Tante iniziative che sapranno coinvolgere i cittadini e i visitatori che verranno a Bussolengo per apprezzare le proposte commerciali, culturali e di grande divertimento per tutti.

La fiera formalmente aprirà i battenti giovedì 14 febbraio e terminerà domenica 17 febbraio, ma nella realtà abbraccerà un arco temporale molto più lungo. Il periodo più intenso inizierà mercoledì 13 con la tradizionale Santa Messa e la processione in onore del Santo Patrono, per chiudere domenica 24 con la sfilata dei carri di Carnevale (che dopo tanti anni si terrà in anteprima rispetto al Venerdì Gnocolar) e maccheronata finale.

Il programma completo della 308^ Fiera di San Valentino

Mercoledì 13

ore 19:00 SANTA MESSA nella chiesa parrocchiale di SANTA MARIA MAGGIORE.

A seguire la statua del Santo Patrono tornerà in PROCESSIONE verso la chiesa di SAN VALENTINO

ore 20:30 Concerto di San Valentino del CORPO BANDISTICO CITTÀ DI BUSSOLENGO Celebrazione 35° anniversario gemellaggio Bussolengo – Nieder-Olm - Nell’intervallo consegna del riconoscimento BUSSOLENGO PREMIA

Palaspettacoli - Via S.Rocco (Parcheggio Shopping Center)

Giovedì 14

ore 10:30 Inaugurazione 308a FIERA DI SAN VALENTINO

con la partecipazione del Corpo Bandistico Città di Bussolengo

Piazza XXVI Aprile

ore 11:30 Inaugurazione della Mostra d’arte “In AmorArte” a cura del gruppo di pittura “La Guglia”presso la Biblioteca Comunale in P.le Vittorio Veneto

ore 12:00 INAUGURAZIONE FIERA CAMPIONARIA

Via Paolo Veronese (parco Sampò)

ore 15:00 OMAGGIO DELLA ROSA DI SAN VALENTINO ALLE COPPIE CONIUGATE da 25, 50, 60, 70 anni e oltre Palaspettacoli - Via S.Rocco (parcheggio Shopping Center)

ore 17:00 IL TRADIZIONALE CONCERTO DI SAN VALENTINO

L’Ensemble “Sull’ali dorate” Chiesa di San Valentino - Via San Valentino

ore 21:00 Spettacolo di cabaret con i celebri comici comici passati da Zelig

PAOLO MIGONE & HENRY ZAFFA Palaspettacoli - Via S.Rocco (parcheggio Shopping Center)

SANTE MESSE NELLA CHIESA DI SAN VALENTINO 14/2/19 ORE 8:00 – 9:00 – 10:00 – 11:00 – 20:30

Venerdì 15

ore 21:00 Premiazione “LA TRIPPA Pì BONA DE SAN VALENTIN” e consegna Riconoscimento alla Stazione dei Carabinieri di Bussolengo Palaspettacoli - Via S.Rocco (Parcheggio Shopping Center

ore 21:30 Concerto di Alberto Salaorni e AL-B.BAND “Live music is back in fashion”

Palaspettacoli - Via S.Rocco (Parcheggio Shopping Center)

ore 23:30 DJ set by WALTER MASTER JAY ”90’s Generation Disco... e oltre“

Palaspettacoli - Via S.Rocco (Parcheggio Shopping Center)

Sabato 16

ore 10:00 "Raccontando la nostra fiera di San Valentino... Nostalgia di ricordi per il futuro",

rivolto ai ragazzi della scuola secondaria e ai loro genitori. A cura del professor Renato Parisi presso la Biblioteca Comunale in P.le Vittorio Veneto

ore 21:00 La compagnia teatrale I MAL MARIDÈ presenta “La fadiga de capirse”

Palaspettacoli - Via S.Rocco (Parcheggio Shopping Center)

Domenica 17

ore 11:30 – 15:00 Polenta carbonera a cura della Pro Loco di Brenzone sul Garda

Piazza della Libertà

ore 14:00 Torneo di Rollerball Centro Sociale – Via Don Calabria 2

ore 15:00 5a EDIZIONE “LA TORTA DI SAN VALENTINO” dalle 15:00 alle 15:30 consegna torte - a seguire premiazione Centro Sociale – Via Don Calabria 2

ore 15:00 - 18:00 SFILATA MASCHERINE e premiazioni Teatro Parrocchiale Santa Maria Maggiore - P.zza Nuova 3A

ore 21:00 I CINQUANTAPIÙUNO presentano “IN UN MONDO CHE... ‘60 ’70 ‘80” e con la partecipazione di Giorgio Zanetti (Zelig) e il corpo di ballo BFB SQUAD di Adolfo Arena Palaspettacoli - Via S.Rocco (Parcheggio Shopping Center)

PALASPETTACOLI ENTRATA LIBERA, GRATUITA, NON PRENOTABILE,

FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELLA CAPIENZA DELLA SALA

Sabato 23

ore 10:00 Inaugurazione 3a Edizione di BUSSOLENGO PRODUCE & FIERA DEGLI SPOSI

Rassegna espositiva aziende del territorio e Fiera degli Sposi

Orario esposizione ore 10:00 - 19:00

Via Paolo Veronese (parco Sampò)

ore 20:00 LA MASCHERATA: CENA & SERATA DANZANTE Presso padiglione Fiera campionaria in Via Paolo Veronese

Domenica 24

ore 10:00 - 19:00 3a Edizione di BUSSOLENGO PRODUCE & FIERA DEGLI SPOSI

Rassegna espositiva aziende del territorio e Fiera degli Sposi

Via Paolo Veronese (parco Sampò)

ore 14:30 GRAN CARNEVALE BUSSOLENGHESE

sfilata di carri nelle vie del centro storico con arrivo corteo e premiazioni

Gran finale con maccheronata per tutti Via Paolo Veronese (parco Sampò)

ore 15:00 – 18:30 FESTA DI CARNEVALE PER ANZIANI

Presso Circolo NOI il Ciliegio – Cristo Risorto

ore 17:00 ”IN SOGNO CON PETER PAN” compagnia Tipi da Teatro - Spettacolo per bambini Teatro Parrocchiale Santa Maria Maggiore - P.zza Nuova 3A

308a FIERA DI SAN VALENTINO NEL CENTRO STORICO

VISITE GUIDATE a cura del Progetto Pagus Pictus

Entrata libera senza prenotazione.

Giovedì 14 febbraio orari di visita:

• Chiesa di San Valentino: ore 15:00 • Chiesa di San Rocco: ore 15:00

Domenica 17 febbraio orari di visita:

• Chiesa di San Valentino: ore 15:00 e ore 16:30 • Chiesa di San Rocco: ore 15:00 e ore 16:30

MOSTRA “IN AMORARTE” dal 14 al 17 febbraio a cura del gruppo di pittura “La Guglia”

Biblioteca Comunale L. Motta - P.le Vittorio Veneto 101

ESPOSIZIONE DI MACCHINE E ATTREZZATURE AGRICOLE, ARTICOLI VARI, PRODOTTI VIVAISTICI, AUTOVEICOLI dal 14 al 17 febbraio - Nelle vie centrali del paese

BATTESIMO DELLA SELLA dal 14 al 17 febbraio dalle 10:00 alle 17:00 - Via Paolo Veronese

MERCATO SPONTANEO DEL BESTIAME Giovedì 14 febbraio dalle 7:00 alle 13:00 - Via Foro Boario

MOSTRA CAMPIONARIA dal 14 al 17 febbraio dalle ore 9:00 alle 23:00 - Via Paolo Veronese (parco Sampò)

MERCATO TRADIZIONALE dal 14 al 17 febbraio - P.le Vittorio Veneto

LA TRIPPA PÌ BONA DE SAN VALENTÌN - Concorso riservato ai ristoratori professionisti di Bussolengo

LA TORTA DI SAN VALENTINO - Concorso riservato ai residenti di Bussolengo non professionisti

DAL 2 AL 24 FEBBRAIO 2019 FUNZIONERÀ IL TRADIZIONALE LUNA PARK IN PIAZZALE VITTORIO VENETO

FESTA DELLO STUDENTE Sabato 2 febbraio dalle ore 14:30 alle 20:00 - P.le Vittorio Veneto

47a GRAN MARCIA DI SAN VALENTINO Domenica 3 febbraio - Partenza ore 8:30 - Via Don Calabria

MERCATO TRADIZIONALE POMERIDIANO Domenica 10 febbraio - P.le Vittorio Veneto

GIOVEDÌ 14 NON SI SVOLGERÀ IL MERCATO SETTIMANALE

L’AVIS PROPONE UN’AUTENTICA MONGOLFIERA NEL PARCO SAMPO’

PRESSO CENTRO SOCIALE PARROCHIALE DI VIA DON CALABRIA 2

. PESCA DI BENEFICENZA dal 9 al 17 febbraio

. MOSTRA GIOCHI ANTICHI dal 9 al 17 febbraio

. Mostra del RICAMO e dei LAVORI MANUALI

a cura del Gruppo Sartine il cui ricavato sarà destinato al Seminario Diocesano

Informazioni

www.comune.bussolengo.vr.it - www.facebook.com/comunebussolengo