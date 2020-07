L'Estate Teatrale Veronese porta musica, danza e teatro nel Chiostro di Sant'Eufemia

L'Estate Teatrale Veronese è pronta ad alzare il suo secondo sipario. Dal 22 luglio all'1 agosto, il Chiostro di Sant’Eufemia ospiterà otto spettacoli tra musica, danza e teatro. Una location inedita per il festival, dedicata soprattutto ai giovani artisti e ai giovani spettatori.

L'ingresso, infatti, per gli under 26 e per gli studenti universitari Esu, sarà di 5 euro. I biglietti sono già in prevendita al Box Office di Via Pallone e sul circuito Geticket.it.

Ad aprire il cartellone del Chiostro, mercoledì 22 e giovedì 23 luglio, alle 21, sarà la prima nazionale di Poetry Death Match. Una ventina di sonetti shakespeariani interpretati da 20 allievi della Scuola Teatrale d'Eccellenza dello Stabile del Veneto, diretti da Giorgio Sangati.

Il 25 luglio, prenderà il via la sezione «Professione Spettacolo Verona», con la Compagnia Mitmacher che porterà in scena Iliade – Mito di ieri, Guerra di oggi.

E poi Il caso Mahler di Eadem, in programma il 27 luglio, e Rivalsalieri di Modus Produzioni e Orti Erranti in scena il 28 luglio.

Dal teatro alla musica, il 26 luglio, con il Quartetto dell’Orchestra Machiavelli in The Death and The Iron Maiden, un mix tra Schubert e brani hard rock.

Infine la danza. Il 29 luglio salirà sul palcoscenico la Compagnia Iuvenis Danza e Foov Dance Company con Paddock.

Il 30 luglio sarà la volta di Arte3 e Diversamente in danza con D Sharing e Punti di Singolarità.

Ultima serata sarà l'1 agosto con Elisa Cipriani e Luca Condello, protagonisti di Giulietta e Romeo Anime Danzanti.

Altra novità, gli incontri pomeridiani rivolti soprattutto agli allievi delle scuole di danza veronesi. Dal 28 luglio all’1 agosto, nelle sale interne del Chiostro, si terrà Parlando di danza, un ciclo di approfondimenti curati da Nuova Soledarte. In programma alle 16 proiezioni di filmati dedicati a grandi personalità della danza e alle 18 incontri con le coreografe ospiti a settembre del Teatro Romano.

Ulteriori informazioni sul sito www.estateteatraleveronese.it.