A Veronafiere torna "Progetto Fuoco" all'insegna dell'innovazione

Sarà un’edizione all’insegna dell’innovazione quella di Progetto Fuoco 2020, il principale appuntamento mondiale nel settore degli impianti e attrezzature per la produzione di calore ed energia dalla combustione della legna. Dal 19 al 22 febbraio presso la Fiera di Verona, la rassegna internazionale organizzata da Piemmeti spa ospiterà infatti la prima edizione del concorso Give Me Fire – Progetto Fuoco European Startup Award e il nuovissimo Innovation Village. Due importanti novità che per la prima volta nella quattro giorni scaligera accenderanno i riflettori su tutte le più avanzate soluzioni tecnologiche applicabili al settore e sulle giovani realtà imprenditoriali più virtuose d’Europa.

Il premio - promosso da Piemmeti e Blum (società di consulenza che raccoglie un team di giornalisti specializzati), in collaborazione con AIEL – nasce non a caso con l’obiettivo di individuare le migliori aziende italiane ed europee che hanno da offrire soluzioni innovative per il mondo degli impianti e delle attrezzature per la combustione della legna: dalle nuove forme del combustibile alle novità della filiera del legno, dai più recenti materiali per stufe e caldaie alle soluzioni inedite per i bruciatori, dal contenimento delle emissioni fino alle contaminazioni con le app, l’intelligenza artificiale e le nuove frontiere, come le reti di nuova generazione del 5G.

Un comitato di esperti selezionerà 10 “finaliste” che avranno la possibilità di partecipare gratuitamente a Progetto Fuoco 2020 e presentare agli espositori e ai visitatori i propri progetti. La migliore startup o impresa innovativa del settore a livello europeo, che si aggiudicherà un premio in servizi per un valore di 15 mila euro, sarà invece svelata sabato 22 febbraio 2020.

«Give Me Fire - spiega Raul Barbieri, direttore di Piemmeti, la società di Veronafiere organizzatrice di Progetto Fuoco- sarà una delle grandi novità di questa dodicesima edizione, pensata per rispondere alle attuali esigenze del mercato. Anche in un settore maturo come quello del Fuoco infatti gli scenari cambiano, nuove abitudini e tecnologie ridefiniscono continuamente i mercati e gli orizzonti produttivi. Per essere leader ormai non basta continuare a fare bene quello che si sa fare, serve la spinta e il coraggio di rischiare, proponendo qualcosa di innovativo. Attraverso il concorso e l’Innovation Village cercheremo dunque di valorizzare le soluzioni tecnologiche più avanzate sul campo e, allo stesso tempo, di agevolare la trasformazione delle idee in business, attraverso il contatto diretto con potenziali partner industrialiin grado di accompagnare le startup sul mercato».

Non solo. Grazie alla partnership stretta con la Fondazione Tilt, le aziende selezionate per l’Award avranno anche la possibilità di contendersi il posto per partecipare al prossimo CES di Las Vegas, la più grande fiera mondiale dedicata alla tecnologia in programma dal 7 al 10 gennaio 2020. Tilt infatti avrà il compito di scegliere solo 50 startup che rappresenteranno l’Italia nella vetrina globale del CES e, in questa corsa, le candidature di Give Me Fire – Progetto Fuoco European Startup Award passeranno automaticamente alla fase di preselezione per volare a Las Vegas.

Web: https://www.progettofuoco.com/