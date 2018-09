Il 28 ottobre alle ore 16.30 va in scena lo spettacolo "Processo alle verdure" al teatro stimate per la rassegna Famiglie a Teatro. Carlotta è stata mandata a letto senza cena perché non voleva mangiare il minestrone. Nel cuore della notte un sogno la mette al centro di un vero e proprio processo agli ortaggi.

La trama si snoda in un susseguirsi di colpi di scena, canzoni e situazioni divertenti, in bilico tra il sogno e la realtà. Certo i bambini non usciranno dallo spettacolo con la voglia irresistibile di ingozzarsi di verdure, ma forse, anche in loro, sorgerà lo stesso dubbio di Carlotta e decideranno almeno di… assaggiarle!