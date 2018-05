Privilegium Ottonis II, rievocazione storica a Lazise

L’esperienza del sacro è indissolubilmente legata allo sforzo compiuto dall’uomo per costruire un mondo che abbia un significato. A tutti i livelli di complessità, dal rimbombare dei tamburi preistorici alle composizioni di musica religiosa e liturgica medievale e rinascimentale, la musica ha raccolto il bisogno dei credenti e delle istituzioni religiose di trascendere la condizione umana, di riconoscere attorno a sé un mondo di natura divina e di elogiarne la grandezza.

La voce umana, mezzo principale e immediato della musica, è lo strumento per eccellenza di espressione di questo bisogno in quanto è simbolo della comunicazione stessa in cui un uomo canta di sé a un altro uomo. In ogni secolo e cultura gli uomini hanno voluto cantare la loro fede, esprimendo la Bellezza con melodie sublimi, capaci di toccare il cuore del credente e di innalzarlo fino a Dio.

Programma

Domenica 6 maggio 2018



Dalle ore 10.00 alle ore 18.00

Parco giochi - Via Prà del Principe e Via Rosenheim

Accampamento medievale con arcieri, armigieri e artigiani



Ore 11.30 e ore 16.30

Per le vie del Centro Storico di Lazise e Piazza Vittorio Emanuele II

Sfilata storica con figuranti in costume medievale e spettacolo con esibizione di sbandieratori, armigeri e giocolieri



Ore 15.30 Piazza Vittorio Emanuele II, fronte Municipio

Visita guidata al centro Storico di Lazise

Info CTG El Vissiniel 338 6110020



Ore 17.00 Piazza Vittorio Emanuele II

Lettura da parte di Ottone II del "Privilegium", alla presenza del Gruppo Originari di Lazise e del Sindaco. Presentazione di gruppi storici e spettacolo con esibizione di sbandieratori, giocolieri e combattenti con armi bianche.



Ore 18.00 Dogana Veneta, Lazise

Exultate - Un percorso attraverso la musica Sacra Corale dal '500 ai giorni nostri. Coro: Marc'Antonio Ingegneri - Organo: Marcello Rossi - Direttore M°Matteo Valbusa. Ingresso libero

EXULTATE! Un percorso attraverso la Musica Sacra Corale dal ‘500 ai giorni nostri.

Musiche di Jacobus Gallus Carniolus, Ludovico Grossi da Viadana, Joseph Gabriel Rheinberger,

Maurice Duruflé, Franz Xavier Biebl, Arvo Pärt, Peteris Vasks, Manolo Da Rold, Ola Gjelio,

Valentino Miserachs Grau.



Coro Marc’Antonio Ingegneri

Marcello Rossi, organo

M° Matteo Valbusa, direttore



Con il patrocinio del Comune di Lazise