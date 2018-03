Il Prisoner 709 Tour di Caparezza fa tappa al Castello scaligero di Villafranca

A vederlo scatenarsi, saltare e cantare sul palco non si direbbe che Caparezza si senta un po’ prigioniero. Invece Caparezza è uno di quegli artisti che si interrogano sul significato dell’essere artista, su quanto il personaggio Caparezza sia veramente libero, se Michele sia soddisfatto, felice o contento di quello che sta facendo. Da queste domande esistenziali, dal suo sentirsi imbrigliato in un mondo che non appare ai suoi occhi completamente libero, ne è nato un album “Prisoner 709” e un tour che quest’estate non poteva tralasciare il Castello Scaligero di Villafranca, che si prepara così a ballare sui più grandi successi di Caparezza il 13 luglio 2018.

Artista dell’anno, da novembre a febbraio Caparezza ha registrato 20 “sold out” nei palazzetti, ha percorso più di 9.000 km sul furgone da Nord a Sud dello stivale ed ha venduto più di 125.000 biglietti.

Il suo ultimo album “Prisoner 709” è stato certificato Disco D’oro e grazie ai suoi singoli è rimasto nelle “hot airplay” radio italiane. Un lavoro che snoda, traccia dopo traccia, la visione dell’esistenza dell’artista, dove il punto di partenza è la prigionia vissuta da Caparezza stesso. L’album è un percorso di autoanalisi che parte da una situazione di disagio (rappresentata senza mezzi termini nel brano d’apertura “Prosopagnosia”) ed arriva alla sua accettazione (nella traccia finale “Prosopagno sia!”). I brani sono 16 e ciascuno di essi rappresenta un capitolo del carcere mentale (“il reato”, “la pena”, “l’ora d’aria”, “la lettera”, ecc..) da cui l’artista tenta di evadere. L’affiorare di una serie di domande esistenziali hanno portato Caparezza ad interrogarsi sulla sua vita, sul suo ruolo, sul suo destino, domande che sono state tradotte in musica e che hanno dato vita ad un album tra i più influenti dell’ultimo anno.

Dopo un tour invernale, da giugno Caparezza si prepara a tornare sui palchi estivi per incontrare i suoi fans in uno spettacolo dove l’energia saprà abbattere qualsiasi prigionia vissuta e provata dall’artista protagonista di questo ultimo anno.

Il concerto di Caparezza si inserisce all’interno del Villafranca Festival, manifestazione che gode del sostegno del Comune di Villafranca, e che quest’anno vede tra i protagonisti già confermati: Riki e le tre giornate “Rock the Castle” (29-30 giugno e 1 luglio), dove i più influenti gruppi metal si alterneranno sul grande palco del Castello Scaligero.

I biglietti per il concerto di Caparezza saranno in vendita su www.ticketone.it a partire dalle ore 10.00 di martedì 13 marzo.

(fonte foto Event!)