Al Teatro Stimate lo spettacolo per famiglie "Il Principe Felice"

Domenica 15 dicembre per la rassegna Famiglie a teatro, Fondazione Aida presenterà Il Principe Felice tratto da una delle fiabe più note, belle, ironiche e commoventi che Oscar Wilde ha scritto per i figli, Cyril e Vyvyan, sul tema dell’amicizia. Un sentimento, come l’amore, che gratifica e dà entusiasmo ma che richiede spirito di sacrificio e dedizione. Sentimenti nobili che saranno raccontati da Marta Boscaini e Fabio Slemer attraverso la storia di un rondinotto, che ritarda fatalmente la migrazione per rimane vicino all’amico, un principe pentito. Compresa la situazione di disagio che imperversa nella città, il principe rinuncia ai suoi beni e alla sua vista per sostenere i bisognosi.

Adatto ai bambini da 5 a 10 anni.

Lo spettacolo si terrà alle ore 16.30 presso il Teatro Stimate (via C. Montanari 1).

Gli spettacoli di Famiglie a teatro, rassegna organizzata con il Comune di Verona, proseguiranno il 5 gennaio. Alle ore 20.30 andrà in scena Non sono un mago: quando la vecchia arte della magia incontra la comicità, dell’illusionista e prestigiatore Giovix, mentre il 18 gennaio andrà in scena Il segreto degli invincibili.

Informazioni, contatti e prenotazioni

Mail: fondazione@fondazioneaida.it – 045/8001471

Biglietti: 5,50 euro | 6,50 euro.