Lo spettacolo "Il principe felice" in scena con Fondazione Aida al Forte Gisella

Il 6 agosto andranno in scena le avventure de "Il Principe felice", tratto da una delle fiabe più note, ironiche e commoventi che Oscar Wilde ha scritto per i figli, Cyril e Vyvyan, sul tema dell’amicizia. In ottemperanza delle indicazioni in materia di Covid19 è obbligatoria la prenotazione.

Informazioni e contatti

Per informazioni e prenotazioni chiamare 045/8001471 – fondazione@fondazioneaida.it.

Lo spettacolo è inserito nei cartelloni La città dei ragazzi e l'Estate Teatrale Veronese. In collaborazione con il Comune di Verona Assessorato alla Cultura e alle Politiche Giovanili, Consorzio Zai e Unicredit.

Web: https://www.fondazioneaida.it/