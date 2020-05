Primo weekend di apertura per il Parco Natura Viva di Bussolengo

Al Parco Natura Viva di Bussolengo giovedì 21 maggio riapriranno i propri cancelli sia l’area pedonale che il Safari, per tornare ad accogliere i visitatori provenienti dal solo territorio regionale. Sarà dunque finalmente possibile immergersi di nuovo nella biodiversità dei cinque continenti e ammirare gli oltre 1.200 animali ospitati, seppure con l’obbligatorietà della prenotazione online della propria visita. La disponibilità giornaliera è limitata ad un numero massimo di visitatori previsto sulla base degli spazi utili al rispetto delle norme vigenti sul distanziamento sociale. La prenotazione dovrà essere esibita su carta stampata o in forma digitale su smartphone o tablet, unitamente al titolo di ingresso.

Il Parco Natura Viva ha predisposto tutte le misure di prevenzione previste dalla normativa per la sicurezza dei visitatori, dei lavoratori e degli animali, ma conta sulla collaborazione di tutti i visitatori per il rispetto delle norme e delle raccomandazioni. Il personale, all'ingresso della sezione pedonale (Faunistico), provvederà alla misurazione della temperatura corporea con apposito termometro ad infrarossi con distanziamento. I visitatori con sintomi febbrili non potranno accedere alla struttura. I visitatori dovranno indossare la mascherina e disinfettarsi le mani. Questi i messaggi in altoparlante che sentirete regolarmente durante la vostra visita: «Gentili visitatori, vi preghiamo di rispettare la distanza di sicurezza imposta dal DPCM, di indossare la mascherina e di non creare assembramenti. Per la vostra incolumità e quella degli altri. Grazie».

Servizi a pagamento non inclusi nel biglietto di ingresso

PARCHEGGIO: gratuito fino al 29 maggio 2020

RISTORAZIONE: in attesa delle indicazioni che saranno applicate nel rispetto delle norme, saranno a disposizione dei visitatori i distributori automatici collocati all'interno del Parco

VISITE GUIDATE: servizio momentaneamente sospeso

SERVIZIO JEEP-AUTO SAFARI: servizio momentaneamente sospeso

NEGOZIO BAZAR NATURA: accessibile negli orari di apertura del Parco, nel rispetto di norme Covid-19 e con accesso limitato al numero massimo di persone consentito nel rispetto del distanziamento di sicurezza

DISTRIBUTORE AUTOMATICO PER ACQUISTO DI MASCHERINE, GUANTI E GEL DISINFETTANTI in confezione singola: disponibile nella zona antecedente l'ingresso del Parco (nel limite della disponibilità)

CONVENZIONI: tutte le convenzioni sono momentaneamente sospese

PASSEGGINI e SEDIE A ROTELLE: servizio momentaneamente sospeso

AREA CANI: servizio momentaneamente sospeso

Variazione servizi gratuiti

AREE PICNIC: aree picnic accessibili sempre rispettando le nuove norme imposte da DPCM (distanza obbligatoria di almeno un metro per i diveri gruppi familiari non conviventi)

AREE GIOCO: non accessibili

Informazioni e contatti

Web: https://www.parconaturaviva.it/it

- https://www.facebook.com/ParcoNaturaViva/