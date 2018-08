Andrea Cosentino torna a Fucina Culturale Machiavelli con "Primi passi sulla luna"  

Sabato 1 settembre, anticipando il 50° anniversario dell'allunaggio, torna nel teatro di Fucina Culturale Machiavelli il geniale attore e autore Andrea Cosentino, con una data speciale fuori stagione e uno spettacolo particolare: "Primi passi sulla luna". Un'allunaggio raccontato da bizzarri personaggi il suo – sempre da lui interpretati – volti a dipingere un quadro surreale e critico della nostra interpretazione della realtà. Lo spettacolo infatti nasce in occasione dell'anniversario dell'allunaggio, ma ha anche molti altri spunti, come il centenario del manifesto futurista, la creazione della Barbie, la morte di Stanley Kubrik.

“Dice che la notte del 20 luglio del ’69 in tutto il mondo interplanetario non c’è stato un furto, un omicidio, una rapina, uno scappellotto. Erano tutti li davanti a Neil Armstrong. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che se tutti guardassimo di più la televisione il nostro sarebbe un mondo migliore”.

Uno spettacolo “postumo”, come sottolinea, poiché idealmente una celebrazione per la sua scomparsa, condotto da Cosentino sempre nel suo stile riconoscibilissimo, fatto di ironia tagliente e momenti esilaranti, che ha saputo mantenere nel corso degli anni e che non ha perso affilatezza, né il suo punto di vista indipendente.

Un percorso che parte dall'attualità e arriva alla storia personale di Cosentino, la sua personale “luna nell'occhio”, che ha minacciato la sua serenità e che in qualche modo funge da motore dello spettacolo, con uno sguardo alla paternità e alla fragilità dell'infanzia.

Andrea Cosentino, attore, autore, comico e studioso di teatro ha tra i suoi spettacoli 'La tartaruga in bicicletta in discesa va veloce', il ‘dittico del presente’ costituito da L'asino albino e Angelica, Antò le Momò-avanspettacolo della crudeltà, è già stato ospite di Fucina Culturale Machiavelli con lo spettacolo Not Here Not Now, sulla vita dell'artista Marina Abramovic.

La serata sarà un'occasione per svelare in anteprima le novità della nuova stagione di Fucina Culturale Machiavelli e per lanciare le nuove Membership.

Biglietti 8€ con consumazione. Info e biglietti biglietteria@fucinaculturalemachiavelli.com e 3487663693.

Andrea Cosentino

PRIMI PASSI SULLA LUNA

Divagazioni Provvisorie per uno Spettacolo Postumo



1 settembre ore 21

teatro di Fucina Culturale Machiavelli

Ingresso 8 € con drink incluso

Evento Facebook