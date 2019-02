A Povegliano Veronese è in arrivo la prima storica sfilata notturna di carnevale

Sta per arrivare il carnevale poveglianese! Sabato 16 marzo tutti in piazza per la prima storica sfilata in notturna: 500 figuranti, i carri più belli della provincia e tanto divertimento per piccoli e grandi.

Il programma

Ore 18:00 Santa Messa per mascherine e figuranti

Ore 19:30 sfilata per le vie del paese

Sempre aperti gli stands gastronomici per chi vuole mangiare in piazza in compagnia. A seguire della sfilata, festa in piazza per tutti!

Organizzazione: Pro Loco Povegliano Veronese.

Partecipa il meraviglioso Corpo Bandistico Santa Cecilia e Majorettes di Povegliano Veronese e collabora il Noi Povegliano Veronese - circolo "il Gabbiano".

(fonte Facebook Comune di Povegliano Veronese)