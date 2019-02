Lo spettacolo "Preti avvocati dottori peste e così sia!" in scena al Teatro Astra

Venerdì 22 febbraio 2019 ore 21.00 Cantieri Invisibili presenta "Preti avvocati dottori peste e così sia!", testo e regia di Matteo Spiazzi, in scena a San Giovanni Lupatoto presso il Teatro Astra.

Siamo a Verona, il vecchio Pantalon de Bisognosi, appena tornato dal fastoso funerale della cara (neanche troppo) sorella, si ritrova a dover fare da tutore ad una nipote lontana. Il vecchio spilorcio cercherà subito di approfittare dell'eredità della sorella, lasciata interamente alla giovane nipote, e metterà in piedi un fitto gioco di interessi e loschi intrighi.

Le cose però non vanno mai come dovrebbero, e per riuscire nella sua impresa, avrà bisogno dell'aiuto di un improbabile avvocato, uno strano dottore ipocondriaco, e naturalmente di un prete. Come se non bastasse i giovani coi loro ardenti sentimenti si frappongono in questi piani. Chi l'avrà vinta? Il potere dell'amore, o l'amore per il potere? Ma sarà la notizia di una presunta peste in città a mescolare ulteriormente le carte...