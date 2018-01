A Concamarise l'autore Cristiano Mazzurana presenta il romanzo "Ultime ore a Roosendaal"

Concamarise: venerdì 12 gennaio alle ore 21 per il ciclo "Incontri con l'autore" presso la Sala Civica in via Capitello a Concamarise (di fronte alla farmacia), l'autore Cristiano Mazzurana presenta il romanzo "Ultime ore a Roosendaal".

Moderatrice dell'incontro sarà Francesca De Conti. L'evento è organizzato dall'Associazione La Pianura Cultura, Il Chiostro dei Poeti e dal Comune di Concamarise che ha anche dato il patrocinio insieme alla Provincia di Verona.

In sala ci sarà anche l'allestimento di alcun quadri degli artisti locali Anna Maria Zorzella, Mirko Berteli e Franco Falco. A fine serata è previsto un rinfresco offerto dall'autore e dagli sponsor. L'ingresso è libero e gradito