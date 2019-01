Davide Bomben presenta a Verona il suo libro "Sulla pista degli elefanti"

La Libreria Gulliver in collaborazione con Fondazione Nigrizia e AIEA Associazione Italiana Esperti d’Africa organizza una serata di presentazione del libro "Sulla pista degli elefanti. La mia vita in difesa dell’Africa" (Longanesi editore ), di e con Davide Bomben venerdi 1 febbraio alle ore 20.30, presso la Sala Africa di Fondazione Nigrizia (vicolo Pozzo 1, Verona).

Il Libro

Un libro autobiografico e avventuroso, la testimonianza di un uomo che è riuscito a trovare se stesso proteggendo gli animali nella sterminata bellezza della savana africana. Davide Bomben ha solo tre anni quando suo padre lo porta in Senegal. È il primo di numerosi viaggi alla scoperta dell’Africa fino al giorno in cui, a dodici anni, Davide fa l’incontro che gli cambia la vita: un cucciolo di rinoceronte orfano. Quell’animale indifeso e possente infatti gli fa capire qual è la sua strada: conoscere e proteggere le creature della savana.

Dopo lunghe escursioni nel continente, una volta completato il corso per ranger in Sudafrica e aver lavorato in un’agenzia di sicurezza per una multinazionale dei diamanti, Bomben ritorna in Italia, che però non sente più casa sua. Stare lontano dall’Africa e dai suoi animali è sempre più difficile. Inizia così una nuova vita, da consulente e formatore per unità antibracconaggio, dapprima in Namibia e poi in diversi Paesi, fra parchi meravigliosi e riserve sconfinate. Oggi è quel medesimo, immutato amore per l’Africa e la sua natura a spingerlo a combattere per la sopravvivenza delle specie a rischio, sfidando un business criminale che ormai ha raggiunto proporzioni spaventose: solo negli ultimi anni sono stati abbattuti più di 60.000 elefanti e 4.000 rinoceronti.

L’autore

Davide Bomben, torinese, ha dedicato gran parte della sua vita all’Africa a studiare ed approfondire la conoscenza del territorio e della natura africana, trasformando il suo amore per questo continente in una professione. È presidente dell’Associazione Italiana Esperti d’Africa ; ha scritto una guida sulla Namibia e un compendio di geologia per il FAI. Da oltre 10 anni collabora e lavora con la Wilderness Safaris come guida e ranger. Con loro ha conseguito il brevetto di Wilderness Guide in Namibia. È promotore e referente di numerosi progetti di salvaguardia della fauna africana a tutela di rinoceronti, leoni, elefanti e gorilla.